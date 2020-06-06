Политика

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Бразилия может рассмотреть вопрос о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила об излишней поспешности в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент страны Жаир Болсонару.
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Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ

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Бразилия пригрозила покинуть ВОЗ вслед за США

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ТАССвчера в 20:39

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Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Коммерсантъвчера в 20:46

Президент Бразилии пригрозил выйти из ВОЗ за совет вернуть ограничения

Интерфаксвчера в 21:04

Болсонару заявил о возможном выходе Бразилии из ВОЗ вслед за США

RT на русскомвчера в 20:16
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Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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