Коронавирус
Вести.RuПрезидент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. О болезни бразильского лидера мировую общественность проинформировал портал G1. По информации сайта, у Болсонару поднялась температура до 38 градусов, но сам он говорит, что чувствует себя нормально.
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Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Общество
Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене
В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене.
Мойка78 04:07
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля
С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
Происшествия
Белорусское МВД заставило извиняться противников Лукашенко на камеру
Московский Комсомолец 13:59
Политика
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
Политика
Великобритания ввела персональные санкции в связи с делом Магнитского
Ограничения коснутся представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД РФ В понедельник Великобритания ввела персональные санкции в отношении ряда россиян, связанные с делом Магнитского.
Союзное Вече вчера в 11:49
Автоспорт
Тост: Квят проявил нетерпеливость и заплатил за это, но он был быстр
Глава команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Франц Тост прокомментировал итог австрийского Гран-при, где Даннил Квят повредил правое крыло после стычки с Эстебаном Оконом на трассе.
CT news 16:42
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Космос
NASA обнаружила более 80 недоработок в космическом корабле Starliner
В NASA обнаружили более 80 проблем, требующих доработки, в новом космическом корабле Starliner от компании Boeing.
РЕН ТВ 18:12
Здоровье
Распространение коронавируса в мире, России. Последние новости на утро 7 июля
В России по сообщению министерства здравоохранения РФ к вечеру 6 июля общее число случаев заболевания составляло 687 862, случаев за последние сутки – 6611, выписаны по выздоровлению — 454 329, умерло 10 296 человек.
AmurMedia.ru вчера в 19:30
Общество
В деле Сафронова не фигурирует статья о поставках самолетов в Египет
По словам адвоката Ивана Палова, в деле советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в работе на западные спецслужбы, не содержатся отсылки на его статью от 2019 года в "Коммерсанте" о поставках российских истребителей в Египет.
Московский Комсомолец 17:46
Автоспорт
Губерниев оценил отказ Квята преклонить колено
CT news вчера в 05:04
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
РБК о деле Сафронова: «Ивану не раз в разных формах предлагали раскрыть свои источники»
Ивану не раз в разных формах предлагали раскрыть свои источники. Эти просьбы он — профессиональный журналист — всегда отвергал.
FreeNews-Volga 15:43
Общество
День семьи, любви и верности отметят в Черемхово 8 июля
Город Черемхово, как и другие города страны, 8 июля отметит День семьи, любви и верности.
Иркутск Сегодня 02:36
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ
В матче 34-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Лестер» не сумели выявить победителя.
RT на русском 17:13
Общество
Сотрудники ФСБ обезвредили в Крыму главарей террористической ячейки
Силами Федеральной службы безопасности России в Крыму удалось обезвредить ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
ИА Новороссия 11:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
Lenta.ru вчера в 08:02
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Экономика
Гордеев договорился с банком «Траст» по урегулированию претензий
Банк непрофильных активов «Траст», принадлежащий Центральному банку, заключил с владельцем крупнейшего застройщика в России ‒ группы ПИК ‒ Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании всей суммы претензий, сообщил представитель ПИК.
Ведомости 00:58
Игры
Для Kingdom of Amalur: Re-Reckoning анонсировали первое сюжетное дополнение
THQ Nordic объявила, что переиздание Kingdom of Amalur: Reckoning с говорящим подзаголовком Re-Reckoning выйдет 8 сентября на PS4, Xbox One и РС (Steam).
Игромания.ру 09:18