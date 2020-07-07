Коронавирус

Вести.RuВести.RuПрезидент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. О болезни бразильского лидера мировую общественность проинформировал портал G1. По информации сайта, у Болсонару поднялась температура до 38 градусов, но сам он говорит, что чувствует себя нормально.
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У сомневавшегося в пандемии президента Бразилии нашли коронавирус

Газета.Ru15:20

Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

ТАСС11:35

Отрицавший опасность коронавируса президент Бразилии заразился COVID-19

РБК12:07

Президент Бразилии заразился коронавирусом

РИА Новости11:39

Президент Бразилии вызвал COVID на себя

Коммерсантъ14:08

Болсонару сдал положительный тест на коронавирус

RT на русском11:33

Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом

Lenta.ru11:49
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Армия и оружие

США сократили число своих развернутых носителей ядерного оружия

Военное дело 11:16
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
2,3K
Происшествия

Пожар произошел на крыше здания НИИ биохимии на юго-западе Москвы

РБК 17:12
5
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
230
Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
831
Общество

Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене

В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене.
Мойка78 04:07
692
Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
56
Происшествия

Белорусское МВД заставило извиняться противников Лукашенко на камеру

Московский Комсомолец 13:59
1
Политика

КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
10
Общество

Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»

В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
4
Политика

На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
1
Политика

Великобритания ввела персональные санкции в связи с делом Магнитского

Ограничения коснутся представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД РФ В понедельник Великобритания ввела персональные санкции в отношении ряда россиян, связанные с делом Магнитского.
Союзное Вече вчера в 11:49
16
Автоспорт

Тост: Квят проявил нетерпеливость и заплатил за это, но он был быстр

Глава команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Франц Тост прокомментировал итог австрийского Гран-при, где Даннил Квят повредил правое крыло после стычки с Эстебаном Оконом на трассе.
CT news 16:42
1
Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
1
Космос

NASA обнаружила более 80 недоработок в космическом корабле Starliner

В NASA обнаружили более 80 проблем, требующих доработки, в новом космическом корабле Starliner от компании Boeing.
РЕН ТВ 18:12
Здоровье

Распространение коронавируса в мире, России. Последние новости на утро 7 июля

В России по сообщению министерства здравоохранения РФ к вечеру 6 июля общее число случаев заболевания составляло 687 862, случаев за последние сутки – 6611, выписаны по выздоровлению — 454 329, умерло 10 296 человек.
AmurMedia.ru вчера в 19:30
Общество

В деле Сафронова не фигурирует статья о поставках самолетов в Египет

По словам адвоката Ивана Палова, в деле советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в работе на западные спецслужбы, не содержатся отсылки на его статью от 2019 года в "Коммерсанте" о поставках российских истребителей в Египет.
Московский Комсомолец 17:46
Автоспорт

Губерниев оценил отказ Квята преклонить колено

CT news вчера в 05:04
6
Политика

США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
4
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
936
Общество

РБК о деле Сафронова: «Ивану не раз в разных формах предлагали раскрыть свои источники»

Ивану не раз в разных формах предлагали раскрыть свои источники. Эти просьбы он — профессиональный журналист — всегда отвергал.
FreeNews-Volga 15:43
Общество

День семьи, любви и верности отметят в Черемхово 8 июля

Город Черемхово, как и другие города страны, 8 июля отметит День семьи, любви и верности.
Иркутск Сегодня 02:36
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ

В матче 34-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Лестер» не сумели выявить победителя.
RT на русском 17:13
Общество

Сотрудники ФСБ обезвредили в Крыму главарей террористической ячейки

Силами Федеральной службы безопасности России в Крыму удалось обезвредить ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
ИА Новороссия 11:00
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Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,7K
Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

Lenta.ru вчера в 08:02
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Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
746
Экономика

Гордеев договорился с банком «Траст» по урегулированию претензий

Банк непрофильных активов «Траст», принадлежащий Центральному банку, заключил с владельцем крупнейшего застройщика в России ‒ группы ПИК ‒ Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании всей суммы претензий, сообщил представитель ПИК.
Ведомости 00:58
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Игры

Для Kingdom of Amalur: Re-Reckoning анонсировали первое сюжетное дополнение

THQ Nordic объявила, что переиздание Kingdom of Amalur: Reckoning с говорящим подзаголовком Re-Reckoning выйдет 8 сентября на PS4, Xbox One и РС (Steam).
Игромания.ру 09:18
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Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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