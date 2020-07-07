Коронавирус
Вести.RuПрезидент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. О болезни бразильского лидера мировую общественность проинформировал портал G1. По информации сайта, у Болсонару поднялась температура до 38 градусов, но сам он говорит, что чувствует себя нормально.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал Ивана Сафронова по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил на два месяца под стражу журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о государственной измене.
РБК 13:51
Общество
Правительство России разрешило авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры
Москва, 7 июля 2020, 20:54 — REGNUM Правительство Российской Федерации разрешило выдавать клиентам авиакомпаний ваучеры вместо денег за возврат авиабилетов.
REGNUM 13:54
Происшествия
Ветер снес крышу двухэтажного здания в Саратове
В Саратове днем 7 июля ветер снес крышу двухэтажного здания, расположенного на улице Орджоникидзе.
Вести.Ru 13:03
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат 05:48
Футбол
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 14:05
Общество
Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта
Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран.
Российская газета 13:48
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 13:45
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Здоровье
На востоке Китая выявлен случай заражения лихорадкой денге
У мужчины на востоке Китая выявлена лихорадка денге.
Российская газета 13:59
Общество
Ураган в Москве: летающие палатки, поваленные деревья
В Сети сообщается о поваленных деревьях, появилось видео, как мощные порывы ветра даже поднимали в воздух временные конструкции.
Вести.Ru 11:17
Происшествия
СК нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде
Следственный комитет (СК) нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде.
Piter.tv 10:36
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Киберспорт
Sonneiko ушел из Ninjas in Pyjamas
Cyber.sports.ru 08:37
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Автоспорт
Боттас победил на Гран-при Австрии, Квят сошел из-за прокола колеса
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят за круг до финиша шел 11-м, но был вынужден сойти из-за прокола заднего левого колеса, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал в протоколе 7-м, получив шесть очков.
Матч ТВ 05 июля в 10:46
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Космос
На американском сегменте МКС вышел из строя блок электропитания
Блок электропитания, находящийся снаружи американского сегмента Международной космической станции, вышел из строя.
НТВ 13:06
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Гаджеты
Google выпустила сразу два обновления Android
Компания Google выпустила сразу два обновления операционных системы Android, ориентированных на исправление серьёзных уязвимостей в системе безопасности.
iXBT.com 05:44
Здоровье
Утверждены методические рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздравом РФ утверждены временные методические рекомендации, касающиеся организации проведения профилактических медосмотров и плановой диспансеризации населения на фоне риска распространения коронавирусной инфекции.
Медуниверситет.рф 11:35
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой
Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
Общество
Госдума одобрила законопроект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.
RT на русском 09:33