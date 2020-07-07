Коронавирус

Вести.RuВести.RuПрезидент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. О болезни бразильского лидера мировую общественность проинформировал портал G1. По информации сайта, у Болсонару поднялась температура до 38 градусов, но сам он говорит, что чувствует себя нормально.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Президент Бразилии вызвал COVID на себя

Коммерсантъ14:08

Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

ТАСС11:35

Отрицавший опасность коронавируса президент Бразилии заразился COVID-19

РБК12:07

Президент Бразилии заразился коронавирусом

РИА Новости11:39

Заболевший коронавирусом президент Бразилии сообщил, что чувствует себя хорошо

Интерфакс12:27

Болсонару сдал положительный тест на коронавирус

RT на русском11:33

Президент Бразилии получил положительный тест на COVID-19

Газета.Ru11:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал Ивана Сафронова по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил на два месяца под стражу журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о государственной измене.
РБК 13:51
16
Общество

Правительство России разрешило авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры

Москва, 7 июля 2020, 20:54 — REGNUM Правительство Российской Федерации разрешило выдавать клиентам авиакомпаний ваучеры вместо денег за возврат авиабилетов.
REGNUM 13:54
227
Происшествия

Ветер снес крышу двухэтажного здания в Саратове

В Саратове днем 7 июля ветер снес крышу двухэтажного здания, расположенного на улице Орджоникидзе.
Вести.Ru 13:03
2
Футбол

«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат 05:48
1
Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
462
Футбол

«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 14:05
Общество

Гуляющие в бикини туристки оскорбили жителей российского курорта

Lenta.ru 11:04
9
Общество

Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта

Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран.
Российская газета 13:48
247
Общество

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
221
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 13:45
297
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
387
Здоровье

На востоке Китая выявлен случай заражения лихорадкой денге

У мужчины на востоке Китая выявлена лихорадка денге.
Российская газета 13:59
9
Общество

Ураган в Москве: летающие палатки, поваленные деревья

В Сети сообщается о поваленных деревьях, появилось видео, как мощные порывы ветра даже поднимали в воздух временные конструкции.
Вести.Ru 11:17
4
Происшествия

СК нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде

Следственный комитет (СК) нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде.
Piter.tv 10:36
56
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,7K
Киберспорт

Sonneiko ушел из Ninjas in Pyjamas

Cyber.sports.ru 08:37
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
54
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
611
Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
7
Автоспорт

Боттас победил на Гран-при Австрии, Квят сошел из-за прокола колеса

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят за круг до финиша шел 11-м, но был вынужден сойти из-за прокола заднего левого колеса, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал в протоколе 7-м, получив шесть очков.
Матч ТВ 05 июля в 10:46
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
395
Космос

На американском сегменте МКС вышел из строя блок электропитания

Блок электропитания, находящийся снаружи американского сегмента Международной космической станции, вышел из строя.
НТВ 13:06
Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,6K
Гаджеты

Google выпустила сразу два обновления Android

Компания Google выпустила сразу два обновления операционных системы Android, ориентированных на исправление серьёзных уязвимостей в системе безопасности.
iXBT.com 05:44
Здоровье

Утверждены методические рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздравом РФ утверждены временные методические рекомендации, касающиеся организации проведения профилактических медосмотров и плановой диспансеризации населения на фоне риска распространения коронавирусной инфекции.
Медуниверситет.рф 11:35
11
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой

Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
9
Общество

Госдума одобрила законопроект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.
RT на русском 09:33
358
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
9
Общество

Грудинин не смог оспорить взыскание в пользу Совхоза имени Ленина

Городовой 02:35
76
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жаир Болсонару
Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное