Коронавирус

ТАССТАССПрезидент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом сам глава государства заявил во вторник журналистам в своей резиденции в Бразилиа.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Отрицавший опасность коронавируса президент Бразилии заразился COVID-19

РБК12:07

Болсонару сдал положительный тест на коронавирус

RT на русском11:33

Президент Бразилии заразился коронавирусом

РИА Новости11:39

Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

ТАСС11:35

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Коммерсантъ11:44

Президент Бразилии получил положительный тест на COVID-19

Газета.Ru11:25

Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом

Lenta.ru11:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:34, Ашберн
Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

РБК 12:17
140
Шоу-бизнес

Собчак показала романтичное фото с Богомоловым

RuNews24.ru 07:08
4
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
378
Политика

Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд

Задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова привезли в Лефортовский суд Москвы, сообщает корреспондент РБК.
РБК 10:22
1,4K
Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
74
Общество

Журналист Леонид Парфенов покинул Россию

Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
Sunmag.me 07:41
101
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
138
Общество

Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии

Коммерсантъ 11:30
326
Шоу-бизнес

Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской

Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
59
Футбол

«Кристал Пэлас» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 34-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Кристал Пэлас» и «Челси».
Евро-футбол.ру 12:30
Происшествия

У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски

Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
87
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
831
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
3,6K
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
2,1K
Общество

Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.
ТАСС 11:36
5
Политика

КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке

Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
5
Общество

В Тульской области возобновят работу ТРЦ

"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
9
Экономика

Украина распродает учебно-боевые самолеты

Утро.ru 11:40
Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

Кубань 24 05 июля в 15:28
3
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
56
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
257
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
342
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Футбол

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Российская газета 11:29
Общество

МЧС предупредило о дожде и граде в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве вечером ожидаются ливни, грозы, местами сильные, высока вероятность града, шквала, смерчей.
РБК 11:24
93
Экономика

10% за квартал: Reuters подсчитал степень обвала экономики Украины

Киев, 7 июля 2020, 16:53 — REGNUM Экономика Украина продемонстрирует падение на 10% во втором квартале нынешнего года (по сравнению с аналогичными показателями прошлого года) из-за карантинных ограничений, говорится в материале Reuters, обнародованном 7 июля.
REGNUM 09:53
Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
779
Финансы

Международные резервы РФ выросли в июне на 2,7 млрд долларов

Международные резервы РФ на 1 июля составили 568,872 млрд долларов против 566,134 млрд на 1 июня 2020 года.
Банки.ру 09:38
Музыка

Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день

Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro 04:41
12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жаир Болсонару
Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное