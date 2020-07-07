Коронавирус

Евразия DailyЕвразия DailyПрезидент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса

Поднялась температура и снизился процент насыщения крови кислородом -президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о наличии у него симптомов коронавируса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

РБК20:12

Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса

РИА Новости18:39

Президент Бразилии обнаружил у себя симптомы коронавируса

Lenta.ru18:50

Президент Бразилии заявил, что у него появились симптомы COVID-19

Газета.Ru18:45

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса

RT на русском18:40

Президент Бразилии заявил о наличии у него симптомов коронавируса

ТАСС18:39

Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса

Коммерсантъ18:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 21:25, Ашберн
Общество

В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

Orengrad.ru 10:30
Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

На дальневосточной верфи «Звезда» начался процесс строительства самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер».
Военное дело 06:48
Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Футбол

«Тоттенхэм» с помощью автогола победил «Эвертон» в матче АПЛ

В Лондоне состоялся матч 33-го тура АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» с минимальным счетом обыграл «Эвертон».
Bookmaker-ratings.ru 17:09
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество

Лепс предложил вернуть в шоу-бизнес оценку мастерства артистов

Артист предложил вернуть которые, которые бы определяли уровень мастерства того или иного исполнителя.
РЕН ТВ 19:41
Происшествия

В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус

Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Уярском районе Красноярского края в понедельник, сообщили ТАСС сообщили в региональном главке МВД.
ТАСС 10:41
Происшествия

Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка

Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun.
РИА Новости 21:17
Общество

Лекарство против коронавируса исчезло из продажи в российских аптеках

Этим летом с прилавков российских аптек исчезли сразу четыре востребованных лекарственных препарата, которые производят заграничные фармацевтические компании Sanofi и Roche.
Live24 02:20
Экономика

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

В июле некоторые пенсионеры получат выплату в 12 700 рублей.
МордовМедиа 11:51
Музыка

Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
Live24 07:40
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
Кино

35 фильмов вошли в программу XIX Канского видеофестиваля

В конкурсную программу XIX Международного Канского видеофестиваля вошли 35 фильмов из 18 стран.
Культуромания 02:50
Общество

Богатейшая женщина Африки пошла на сотрудничество со следствием

Готовность сотрудничать со следствием, чтобы «очистить свое имя» выразила богатейшая женщина Африки, Изабель душ Сантуш, сообщает 6 июля Bloomberg.
ИА Красная Весна 15:05
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Экономика

Более 250 тыс. заявок на льготную ипотеку поступило в российские банки

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
Интерфакс 10:58
Общество

В России за год снизился уровень крайней бедности

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Здоровье

«Ведомости»: большинство врачей не верят статистике по COVID

«В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49 и 47% респондентов (среди тех, кто работает с COVID-пациентами, сомневаются в отчетах о заболеваемости 54%), а 9 и 11%, напротив, считают цифры завышенными», — пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса.
URA.Ru 18:36
Футбол

«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»

CT news 03:56
Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Общество

В Приамурье число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 16

Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 16 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости 08:49
Общество

США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК 21:11
Футбол

Неизвестные ограбили дом Рибери во Флоренции во время матча

Инцидент произошёл в то время, когда сам футболист принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против «Пармы» (2:1). Рибери узнал о случившемся после того, как вернулся домой с игры, сообщает La Repubblica.
News.ru 07:06
Футбол

«Ювентус» хочет обменять Рабьо на Жоржиньо

"Ювентус" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Челси" Жоржиньо. Как сообщается, туринский клуб хочет предложить "синим" обмен.
Soccer.ru 12:35
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Общество

Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников

Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.
Газета.Ru 20:35
Общество

Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
Здоровье

Чем опасна худоба и как толстеть правильно? Отвечают врачи

Чем опасен недостаток веса Самое очевидное в излишней худобе — недостаток питательных веществ, за которым тянется целая вереница возможных последствий, вплоть до летального исхода.
НГС.Кемерово 21:00
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жаир Болсонару
Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное