Коронавирус

РБКРБКПрезидент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом. Об этом он сказал во время встречи со своими сторонниками перед президентской резиденцией, передает Estadao.
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Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

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Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса

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Президент Бразилии заявил о наличии у него симптомов коронавируса

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Газета.Ru18:45

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса

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В России за год снизился уровень крайней бедности

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
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Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что правоохранителями региона задержан подозреваемый, который сообщил по телефону о якобы минировании вечером, 6 июля, торговых центров "Плаза" и "Европа" в Калининграде.
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Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

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В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
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Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

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Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта

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КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США

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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
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Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

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В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
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Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме

Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru 19:02
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Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию

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Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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