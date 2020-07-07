Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом. Об этом он сказал во время встречи со своими сторонниками перед президентской резиденцией, передает Estadao.

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

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