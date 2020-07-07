Коронавирус
REGNUMПрезидент Бразилии заявил о возможном заражении коронавирусом
Бразилиа, 7 июля 2020, 02:39 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о наличии у него симптомов коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN Brasil. Отмечается, что бразильский лидер уже сдал тест на выявление коронавируса нового типа.
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Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК вчера в 06:26
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Здоровье
Стало известно состояние добровольцев после вакцинации от COVID-19
По словам медика, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Клинические испытания вакцины начались в университете в середине июня.
Известия вчера в 21:40
Армия и оружие
Как «Искандер» подружился с «Цирконом»
Русь Православная вчера в 12:43
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
Говорит Москва 05 июля в 10:16
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 05 июля в 10:46
Шоу-бизнес
Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД
Evo-rus.com вчера в 13:13
Авто
Показана эволюция китайских автомобилей на примере Changan CS55
Эксперты показали на примере кроссовера Changan CS55, как совершалась эволюция китайского автопрома.
Picsnews.net вчера в 08:35
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru вчера в 17:24
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Наука
Директор лаборатории в Ухане прокомментировал возможную утечку вируса
Директор лаборатории в Ухане прокомментировал возможную утечку вируса Руководитель лаборатории не верит, что вирус вырвался на свободу из стен подконтрольного ему учреждения.
Экспресс газета вчера в 14:38
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции
Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
Московский Комсомолец вчера в 19:27
Здоровье
Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.
Ведомости вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru вчера в 06:23
Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия вчера в 09:48
Происшествия
Восемь автомобилей сгорели на территории бизнес-центра в Петербурге
Известия вчера в 20:00
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Здоровье
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Экономика
Японский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:26
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Происшествия
Фитнес-тренер Оксана Сова найдена живой в Слюдянском районе
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:38
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Общество
День Ивана Купалы отмечается 7 июля по народному календарю
МТВ онлайн 00:18
Происшествия
Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити
REGNUM вчера в 14:08