Коронавирус

REGNUMREGNUMПрезидент Бразилии заявил о возможном заражении коронавирусом

Бразилиа, 7 июля 2020, 02:39 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о наличии у него симптомов коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN Brasil. Отмечается, что бразильский лидер уже сдал тест на выявление коронавируса нового типа.
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Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

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Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса

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Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
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Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Стало известно состояние добровольцев после вакцинации от COVID-19

По словам медика, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Клинические испытания вакцины начались в университете в середине июня.
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Как «Искандер» подружился с «Цирконом»

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В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

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Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД

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Показана эволюция китайских автомобилей на примере Changan CS55

Эксперты показали на примере кроссовера Changan CS55, как совершалась эволюция китайского автопрома.
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В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
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Директор лаборатории в Ухане прокомментировал возможную утечку вируса

Директор лаборатории в Ухане прокомментировал возможную утечку вируса Руководитель лаборатории не верит, что вирус вырвался на свободу из стен подконтрольного ему учреждения.
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции

Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
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Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.
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Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
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Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
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Политика

Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
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Происшествия

Восемь автомобилей сгорели на территории бизнес-центра в Петербурге

Известия вчера в 20:00
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.
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День Ивана Купалы отмечается 7 июля по народному календарю

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Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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