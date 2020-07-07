Коронавирус
REGNUMПрезидент Бразилии заявил о возможном заражении коронавирусом
Бразилиа, 7 июля 2020, 02:39 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о наличии у него симптомов коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN Brasil. Отмечается, что бразильский лидер уже сдал тест на выявление коронавируса нового типа.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости 05 июля в 04:30
Общество
Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 02:31
Политика
ЦИК запустит пилотные проекты по электронному голосованию
Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах планируется запустить на выборах этой осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
РИА Новости 03:19
Политика
МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Футбол
«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд
Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV вчера в 14:05
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Шоу-бизнес
Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета вчера в 12:25
Общество
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Общество
ЦБ одобрил повышение тарифов ОСАГО на 10%
Расширение тарифного коридора, как отметил зампред ЦБ, должно произойти одновременно со вступлением в силу 24 августа поправок в закон об ОСАГО, которые позволят страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО.
SpeedMe вчера в 07:58
Политика
На Украине назвали жителей Крыма и Донбасса заложниками
Украина не имеет претензий к большинству жителей Крыма и Донбасса, которые получили паспорта России, поскольку эти люди являются «заложниками», считает вице-премьер Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
Взгляд.ру 02:58
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18
Общество
В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса
За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:55
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
Общество
В Свердловской области нашли изумруды на 40 тысяч долларов
Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске (Свердловская область).
URA.Ru 03:01
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
В Челябинской области за сутки 189 человек вылечились от коронавируса
Радио Business FM Челябинск 02:29
Политика
В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
ТАСС 01:09
Технологии
Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению новых вирусов
Ученый РАН Сергей Давыдов рассказал, что в мерзлоте содержится большое число неизведанных элементов экосистем.
Общественная служба новостей вчера в 23:04
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров
Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара.
РБК вчера в 13:59
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 05 июля в 04:00
Происшествия
Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка
По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
Единоборства
Порье: Хочу провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым
Легковес UFC Дастин Порье выразил желание во второй раз провести бой с чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.
МонаВиста 02:08
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17