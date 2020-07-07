Коронавирус

REGNUMREGNUMПрезидент Бразилии заявил о возможном заражении коронавирусом

Бразилиа, 7 июля 2020, 02:39 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о наличии у него симптомов коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN Brasil. Отмечается, что бразильский лидер уже сдал тест на выявление коронавируса нового типа.
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