Lenta.ruПрезидент Бундесбанка Нагель предрек еврозоне рост инфляции до 10% в декабреИнфляционный уровень в Евросоюзе может достичь пиковой отметки в декабре и превысить 10%.ФАНГлава Бундесбанка считает, что еврозоне, вероятно, придется преодолеть период экономических затруднений.Lenta.ru8 сентября ЕЦБ впервые в истории повысил базовую ставку в еврозоне сразу на 0,75% - до 1,25%.Российская газетаВ тоже время Нагель отмечает, что 2023 году годовой уровень инфляции должен снизиться, но, вероятно, будет превышать 6 процентов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняНародные новостиФАНПодробнее о событииГлава Бундесбанка: Инфляция в еврозоне может составить более 10% в декабреРоссийская газета10:58Европа может столкнуться с пиком инфляции к концу годаЭкономика сегодня10:24Глава Бундесбанка считает, что инфляция в еврозоне достигнет пика в декабреТАСС08:32Президент Бундесбанка Нагель предрек еврозоне рост инфляции до 10% в декабреLenta.ru10:02Глава Бундесбанка спрогнозировал пик инфляции на территории ЕС в декабреФАН09:58Глава Немецкого федерального банка: инфляция в еврозоне достигнет пика в декабреГазета.Ru09:01Глава Бундесбанка ожидает пика инфляции в ЕС в декабреОреанда-Новости10:19Показать ещёОценить9Поделиться