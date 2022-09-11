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Президент Бундесбанка Нагель предрек еврозоне рост инфляции до 10% в декабре

Инфляционный уровень в Евросоюзе может достичь пиковой отметки в декабре и превысить 10%.
ФАН
Глава Бундесбанка считает, что еврозоне, вероятно, придется преодолеть период экономических затруднений.
Lenta.ru
8 сентября ЕЦБ впервые в истории повысил базовую ставку в еврозоне сразу на 0,75% - до 1,25%.
Российская газета
В тоже время Нагель отмечает, что 2023 году годовой уровень инфляции должен снизиться, но, вероятно, будет превышать 6 процентов.
Lenta.ru

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