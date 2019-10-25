Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПрезидент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы. По словам политика, на данный момент продолжается работа с национальным министерством обороны и оборонным ведомством РФ по данному вопросу.
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ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы

Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания российской военной базы, заявил в интервью РИА Новости президент Фостен-Арканж Туадера.
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Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
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Центральноафриканский политический деятель, премьер-министр ЦАР в 2008-2013 годах. 20 февраля 2016 года одержал победу на президентских выборах 2015-2016 в ЦАР. 30 марта 2016 года вступил в должность президента ЦАР.
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