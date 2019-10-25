с чего всё началось

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы. По словам политика, на данный момент продолжается работа с национальным министерством обороны и оборонным ведомством РФ по данному вопросу.

Футбол Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.

Происшествия В Пулково задержали гражданина США, разыскиваемого за сбыт наркотиков В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково задержан гражданин США Алет Тэрада, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Общество Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.

Политика Дипломаты Евросоюза договорились о переносе Brexit Глава Европейского совета Дональд Туск рекомендовал странам ЕС согласовать перенос Brexit на 31 января 2020 года.

Общество Бутину освободили из американской тюрьмы Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.

Армия и оружие ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.

Здоровье Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.

Авто Электрический кроссовер Ford дебютирует 18 ноября Электромобиль, который будет построен по мотивам культового спорткара Ford Mustang, представят 18 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Происшествия В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома» В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

Гаджеты Состоялся официальный анонс видеокарты NVIDIA GTX 1660 Super Компания NVIDIA официально анонсировала видеокарту GTX 1660 Super, характеристики которой ранее уже появились в сети.

Происшествия В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Политика Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.

Общество В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин» Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда».

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести войска США из Германии Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.