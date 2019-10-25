с чего всё началось

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы. По словам политика, на данный момент продолжается работа с национальным министерством обороны и оборонным ведомством РФ по данному вопросу.

Экономика Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Игры Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2 Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.

Политика Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.

Армия и оружие На Украине признали бесполезность своих бронекатеров Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Общество Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.

Общество Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.

Общество Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.

Происшествия В селе, где сбили «пьяного» мальчика, провели следственный эксперимент 6-летнего мальчика днём 13 июля в селе Буйское Уржумского района насмерть сбил майор полиции - оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский».

Футбол Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.

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Здоровье Чем опасна дифтерия, объяснили врачи Врачи объяснили, что дифтерия опасна тем, что без немедленного лечения около 50% больных могут умереть.

Авто В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.

Происшествия В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.

Здоровье Онищенко призвал не паниковать из-за вызывающей паралич болезни В деревне Ачиры Тюменской области десять человек госпитализированы из-за подозрения на вспышку гаффской болезни, которая вызывает паралич конечностей, а также отказ печени и почек.

Экономика «Яндекс» нарастил квартальную выручку на 38% Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в III квартале 2019 года выросла в годовом измерении на 38%, до 45 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль выросла на 12%, до 6,9 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 1%, до 4,4 млрд рублей.

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Общество Опубликован итоговый доклад об убийстве российских журналистов в ЦАР Опубликован итоговый доклад об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году.

Экономика Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.

Армия и оружие В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.

Экономика Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.

Политика Путин не планирует встречу с Бутиной Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.