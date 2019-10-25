Армия и оружие
Газета.RuПрезидент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы. По словам политика, на данный момент продолжается работа с национальным министерством обороны и оборонным ведомством РФ по данному вопросу.
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с чего всё началось
Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания российской военной базы, заявил в интервью РИА Новости президент Фостен-Арканж Туадера.РИА Новости03:22
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Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
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Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ
В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.
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Вечерний курьер 06:33
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
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Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
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Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Общество
Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.
РБК 00:27
Общество
Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe
Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
RT на русском 08:19
Происшествия
В селе, где сбили «пьяного» мальчика, провели следственный эксперимент
6-летнего мальчика днём 13 июля в селе Буйское Уржумского района насмерть сбил майор полиции - оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский».
Свойкировский.рф 03:44
Футбол
Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии
Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
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Песков рассказал о потере чувства реальности американскими СМИ
По мере приближения выборов президента США американские СМИ все чаще теряют чувство реальности и адекватность.
Вести.Ru 08:20
Здоровье
Чем опасна дифтерия, объяснили врачи
Врачи объяснили, что дифтерия опасна тем, что без немедленного лечения около 50% больных могут умереть.
Пишет Омск 07:50
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери
Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
ТАСС 06:51
Здоровье
Онищенко призвал не паниковать из-за вызывающей паралич болезни
В деревне Ачиры Тюменской области десять человек госпитализированы из-за подозрения на вспышку гаффской болезни, которая вызывает паралич конечностей, а также отказ печени и почек.
Национальная служба новостей 03:40
Экономика
«Яндекс» нарастил квартальную выручку на 38%
Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в III квартале 2019 года выросла в годовом измерении на 38%, до 45 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль выросла на 12%, до 6,9 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 1%, до 4,4 млрд рублей.
Интерфакс 07:17
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Общество
Опубликован итоговый доклад об убийстве российских журналистов в ЦАР
Опубликован итоговый доклад об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году.
BFM.ru 09:10
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия вчера в 07:27
Армия и оружие
В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию
Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Экономика
Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Мой Брянск вчера в 06:31
Политика
Путин не планирует встречу с Бутиной
Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.
ТАСС 07:33
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27