Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПрезидент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы. По словам политика, на данный момент продолжается работа с национальным министерством обороны и оборонным ведомством РФ по данному вопросу.
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ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы

Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания российской военной базы, заявил в интервью РИА Новости президент Фостен-Арканж Туадера.
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