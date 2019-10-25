Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПрезидент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы. По словам политика, на данный момент продолжается работа с национальным министерством обороны и оборонным ведомством РФ по данному вопросу.
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ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы

Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания российской военной базы, заявил в интервью РИА Новости президент Фостен-Арканж Туадера.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.
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РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

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Абоненты свердловского сотового оператора остались без связи

В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» сообщают о проблемах со связью.
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На странице в Instagram, посвященной поддержке звезды «Моей прекрасной няни», опубликована фотография.
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В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

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