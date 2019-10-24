Политика
ИзвестияПрезидент ЦАР попросил ООН отменить оружейное эмбарго
Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой отменить введенное в 2013 году оружейное эмбарго. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита Россия–Африка в Сочи.
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с чего всё началось
В исходе кулуарных переговоров разбиралось Федеральное агентство новостей. Одним из главных вопросов, волнующих правительство Центральноафриканской республики, является эмбарго на поставку оружия. ЦАР просила ООН снять оружейное эмбарго.ФАНвчера в 06:33
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