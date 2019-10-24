Политика

ИзвестияИзвестияПрезидент ЦАР попросил ООН отменить оружейное эмбарго

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой отменить введенное в 2013 году оружейное эмбарго. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита Россия–Африка в Сочи.
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с чего всё началось

Туадера смог сместить политический курс ЦАР с вооруженного конфликта на диалог

В исходе кулуарных переговоров разбиралось Федеральное агентство новостей. Одним из главных вопросов, волнующих правительство Центральноафриканской республики, является эмбарго на поставку оружия. ЦАР просила ООН снять оружейное эмбарго.
ФАНвчера в 06:33

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Президент ЦАР поддержал усилия России по помощи странам Африки

ТАССвчера в 05:04

Президент ЦАР надеется, что Россия продолжит поставки вооружений республике

РИА Новости23 октября в 07:25

Туадера попросил помощи России в восстановлении мирной жизни в ЦАР

Народные новостивчера в 08:20

Туадера смог сместить политический курс ЦАР с вооруженного конфликта на диалог

ФАНвчера в 06:33

Президент ЦАР попросил ООН отменить оружейное эмбарго

Известия23 октября в 07:48

Президент ЦАР попросил ООН отменить оружейное эмбарго

РБК23 октября в 11:55

ЦАР отказалась от западного влияния в пользу сотрудничества с Россией и Китаем - эксперт

Экономика сегоднявчера в 10:09
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:12, Вашингтон
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Происшествия

Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье

Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:53
Политика

Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов

Россия списала государствам Африки более $20 млрд долгов, заявил президент Владимир Путин на экономическом форуме Россия – Африка, который проходит 23 октября в Сочи.
Деловой квартал (Екатеринбург) 23 октября в 08:32
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Политика

Шойгу: выход США из ДРСМД грозит гонкой вооружений в Азии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в совместной коллегии с белорусскими военными.
News.ru 05:45
Политика

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Здоровье

Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru вчера в 17:13
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Политика

Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе

"Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительствами СССР и Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.
Российская газета 05:58
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК вчера в 05:25
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Общество

ФСБ сможет отключать связь со странами из-за телефонного терроризма

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, основное предложение группы – обязать операторов блокировать трафик в направлении определённой страны, с которой поступят звонки с ложными сообщениями о минировании.
Право.ру 02:59
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РБК 04:51
Экономика

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В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.
Ведомости 05:44
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Нейт Диас не прошел допинг-тест перед боем с Масвидалем

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Появились снимки Заворотнюк с тяжелобольными детьми

Новые снимки появились на страничке, созданной родными Анастасии Заворотнюк в её поддержку.
News.ru 04:11
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Происшествия

Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
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Единый диспетчерский центр заработает в Тверской области на базе скорой помощи

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Фостен-Аршанж Туадера
Центральноафриканский политик
Центральноафриканский политический деятель, премьер-министр ЦАР в 2008-2013 годах. 20 февраля 2016 года одержал победу на президентских выборах 2015-2016 в ЦАР. 30 марта 2016 года вступил в должность президента ЦАР.
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Государство в Центральной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на северо-востоке с Суданом, на востоке с Южным Суданом, на юге - с Демократической Республикой Конго, на юго-западе - с Республикой Конго, на западе - с Камеруном, на севере - с Чадом. Одна из самых малонаселённых стран Африки, одна из самых бедных стран мира.
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