В исходе кулуарных переговоров разбиралось Федеральное агентство новостей. Одним из главных вопросов, волнующих правительство Центральноафриканской республики, является эмбарго на поставку оружия. ЦАР просила ООН снять оружейное эмбарго.

с чего всё началось

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