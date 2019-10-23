Политика
ФАНПрезидент ЦАР попросил полностью снять действующее оружейное эмбарго
Центральноафриканская Республика просит полностью снять оружейное эмбарго, действующее в отношении страны. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
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с чего всё началось
В исходе кулуарных переговоров разбиралось Федеральное агентство новостей. Одним из главных вопросов, волнующих правительство Центральноафриканской республики, является эмбарго на поставку оружия. ЦАР просила ООН снять оружейное эмбарго.ФАНвчера в 06:33
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Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
RT на русском 01:54
Происшествия
Перестрелка произошла у супермаркета в Харькове, есть погибший
Днем в пятницу, 25 октября, в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб мужчина.
Rusvesna.su 08:40
Происшествия
Почту у Казанского вокзала эвакуировали из-за подозрительной посылки
В почтовом отделении, расположенном возле Казанского вокзала в Москве, обнаружили подозрительную посылку.
RT на русском 06:30
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика
Лавров назвал границу России с Норвегией самой мирной в Европе
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал российско-норвежскую границу самой мирной в Европе.
РБК 08:31
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Общество
Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России
Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал "Метеовести".
РИА Новости 08:13
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов российских банков
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском вчера в 09:06
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Общество
Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.
РБК 00:27
Общество
Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe
Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
RT на русском 08:19
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет
Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
Москва 24 06:43
Общество
Самых богатых женщин России назвали в Forbes
В пятерку богатейших вошла Елена Рыболовлева – бывшая жена российского олигарха Список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes вновь возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина.
АМИТЕЛ вчера в 04:03
Происшествия
Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Космос
К Земле приближается рекордная магнитная буря
Буря возникла из-за гигантской корональной дыры на Солнце, откуда со скоростью 800 километров в секунду вырывается солнечный ветер.
МИР 24 04:39
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди
Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди.
Актуальные Новости 08:10
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Общество
Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане
Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Газета.Ru 02:46
Общество
«Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь побороть коррупцию
Руководство компании «Нафтогаз Украины» направило президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой «оказать любую возможную поддержку в борьбе с серьезными проявлениями коррупции».
РБК 09:00
Политика
Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова.
РИА Новости 06:57
Игры
Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2
Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Gmbox.ru 03:42
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК вчера в 05:25
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артем.
РИА Новости 08:23