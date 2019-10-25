Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы. Об этом сообщает РИА "Новости". Он сказал, что работа с национальным Министерством обороны и с Министерством обороны России по данному вопросу продолжается.
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с чего всё началось

ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы

Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания российской военной базы, заявил в интервью РИА Новости президент Фостен-Арканж Туадера.
РИА Новости03:22

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Песков ответил на вопрос о переговорах по созданию военной базы в ЦАР

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ЦАР захотела российскую военную базу

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ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
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Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС

Hyundai сертифицировала новую Hyundai Sonata для России, сборка которой будет осуществляться на предприятии «Автотор» в Калининграде.
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
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Фостен-Аршанж Туадера
Центральноафриканский политик
Центральноафриканский политический деятель, премьер-министр ЦАР в 2008-2013 годах. 20 февраля 2016 года одержал победу на президентских выборах 2015-2016 в ЦАР. 30 марта 2016 года вступил в должность президента ЦАР.
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