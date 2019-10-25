с чего всё началось

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы. Об этом сообщает РИА "Новости". Он сказал, что работа с национальным Министерством обороны и с Министерством обороны России по данному вопросу продолжается.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5% Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Песков: прошение о помиловании Берга будет рассмотрено Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга будет рассмотрено.

Общество Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100 Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Политика В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Шоу-бизнес Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Спорт Исинбаева раскритиковала блогеров Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.

Музыка Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").

Политика Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Шоу-бизнес Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.

Происшествия Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.

Происшествия Коллекторская служба признала хищение сотрудником данных Сбербанка Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт кражи своим сотрудником персональных данных клиентов одного из российских банков, говорится в сообщении агентства.

Экономика Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.

Общество Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.

Шоу-бизнес Бородина опровергла наличие тайной сестры Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.

Гаджеты С начала года Huawei продала 200 млн смартфонов С начала 2019 года компания продала 200 млн смартфонов, опередив свой прошлогодний результат на два месяца.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Экономика Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.

Шоу-бизнес В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.