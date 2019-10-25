Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПрезидент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы. Об этом сообщает РИА "Новости". Он сказал, что работа с национальным Министерством обороны и с Министерством обороны России по данному вопросу продолжается.
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с чего всё началось

ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы

Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания российской военной базы, заявил в интервью РИА Новости президент Фостен-Арканж Туадера.
РИА Новости03:22

Подробнее о событии

Россию предостерегли от размещения военной базы в Африке

URA.Ru06:20

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

RT на русском03:18

ЦАР рассматривает возможность создания российской военной базы

ФАН04:33

Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе

РБК03:25

Песков: президенты России и ЦАР не обсуждали военную базу РФ в республике

Телеканал 360°04:46

Президент ЦАР попросил снять запрет на поставки оружия стране

Политика Сегодня03:58

Фостен-Арканж Туадера: ЦАР изучает вопрос об открытии военной базы России

РИА Новости07:09
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Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Политика

Песков: прошение о помиловании Берга будет рассмотрено

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга будет рассмотрено.
Московский Комсомолец 07:20
Армия и оружие

В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

Lenta.ru вчера в 23:40
Общество

Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Политика

В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 07:02
Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор 23 октября в 03:13
Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 03:22
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Экономика

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Спорт

Исинбаева раскритиковала блогеров

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
News.ru 04:32
Музыка

Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv 07:35
Политика

Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Происшествия

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Происшествия

Коллекторская служба признала хищение сотрудником данных Сбербанка

Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт кражи своим сотрудником персональных данных клиентов одного из российских банков, говорится в сообщении агентства.
Ведомости 05:29
Происшествия

В Приморье прохожие спасли девочку от педофила

Вести.Ru 06:21
Армия и оружие

Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии

Lenta.ru вчера в 23:43
Экономика

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.
РБК 00:00
Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Русская Планета вчера в 01:25
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Газета.Ru 02:46
Общество

Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов

Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
Шоу-бизнес

Бородина опровергла наличие тайной сестры

Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Гаджеты

С начала года Huawei продала 200 млн смартфонов

С начала 2019 года компания продала 200 млн смартфонов, опередив свой прошлогодний результат на два месяца.
Anonsens вчера в 04:35
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Экономика

Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум

Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.
ФАН 03:12
Шоу-бизнес

В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми

В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.
Discover24 07:04
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
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Центральноафриканская Республика
Государство
Государство в Центральной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на северо-востоке с Суданом, на востоке с Южным Суданом, на юге - с Демократической Республикой Конго, на юго-западе - с Республикой Конго, на западе - с Камеруном, на севере - с Чадом. Одна из самых малонаселённых стран Африки, одна из самых бедных стран мира.
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Фостен-Аршанж Туадера
Центральноафриканский политик
Центральноафриканский политический деятель, премьер-министр ЦАР в 2008-2013 годах. 20 февраля 2016 года одержал победу на президентских выборах 2015-2016 в ЦАР. 30 марта 2016 года вступил в должность президента ЦАР.
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