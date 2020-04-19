Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По его мнению, отмена ограничений на въезд и выезд из страны приведет к новому проникновению COVID-19.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Президент Чехии хочет держать границы страны закрытыми еще год

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Президент Чехии призвал оставить границы закрытыми на год

РЕН ТВвчера в 13:43

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Взгляд.рувчера в 15:15

Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год

Lenta.ruвчера в 14:33

Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год

ТАССвчера в 17:56
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
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Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
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Путин предупредил о пике коронавируса

Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
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В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

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Ставки инвесторов на обвал рынка США достигли рекорда с января 2016 года

Газета приводит цифры исследовательской компании S3 Partners, согласно которым на прошлой неделе короткие позиции в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust (отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500) составили $68,1 млрд.
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Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
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Общество

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Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.
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Здоровье

Собянин констатировал снижение числа тяжелобольных с коронавирусом в Москве

Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителей

Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" скептически реагирует на перспективу проведения оставшихся матчей чемпионата России без зрителей.
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Гаджеты

В России стартовали продажи нового Nokia 5310

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Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
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Экономика

Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19

За первые две недели апреля продажи смартфонов в России снизились примерно на 40% в натуральном выражении, что связано с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса, говорит сотрудник другого ритейлера.
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Общество

Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента

Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
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Общество

В России за сутки выявлено 4268 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России подтвердилось 4268 диагнозов коронавируса в 76 регионах.
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Гаджеты

Samsung выпустит недорогие смартфоны с 5G

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Общество

Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
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Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
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Политика

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
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Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
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Общество

Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков

Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.
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Общество

Выход на плато по COVID-19 самоизоляцию не снимет

Академик и главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико предупредил, что режим самоизоляции нельзя отменять даже случае, перелом распространения коронавируса в стране.
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В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
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BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом

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Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
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Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака

Частота инфекционных болезней, по мнению специалистов, может указывать на развитие раковых образований.
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Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Тинькова в США

Суд Лондона отменил запланированные на 27 апреля слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США. Будет назначена новая дата заседания.
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Общество

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50
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