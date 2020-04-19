Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По его мнению, отмена ограничений на въезд и выезд из страны приведет к новому проникновению COVID-19.

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Культура Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой. 2

Экономика Ставки инвесторов на обвал рынка США достигли рекорда с января 2016 года Газета приводит цифры исследовательской компании S3 Partners, согласно которым на прошлой неделе короткие позиции в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust (отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500) составили $68,1 млрд.

Экономика Владелец ТК «Атриум» предупредил о возможном коллапсе Владелец торгового комплекса «Атриум» Эрнест Рудяк (собственник группы компаний «Ингеоком») сообщил, что уже в начале мая, когда придет время выплаты налоговых платежей, может наступить коллапс на рынке торговой недвижимости. 2

Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 488

Общество Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая. 240

Здоровье «Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди. 81

Здоровье Собянин констатировал снижение числа тяжелобольных с коронавирусом в Москве Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Футбол Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителей Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" скептически реагирует на перспективу проведения оставшихся матчей чемпионата России без зрителей.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 627

Политика Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства. 1

Экономика Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19 За первые две недели апреля продажи смартфонов в России снизились примерно на 40% в натуральном выражении, что связано с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса, говорит сотрудник другого ритейлера. 10

Общество Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.

Общество Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии. 23

Политика Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 6

Шоу-бизнес Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 38

Общество Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM. 163

Общество Выход на плато по COVID-19 самоизоляцию не снимет Академик и главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико предупредил, что режим самоизоляции нельзя отменять даже случае, перелом распространения коронавируса в стране. 3

Общество В Свердловской области ограничат продажу алкоголя В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя. 53

Общество Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.

Общество Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Тинькова в США Суд Лондона отменил запланированные на 27 апреля слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США. Будет назначена новая дата заседания. 11