Политика
Газета.RuПрезидент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По его мнению, отмена ограничений на въезд и выезд из страны приведет к новому проникновению COVID-19.
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Культура
Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
BFM.ru 07:22
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Экономика
Ставки инвесторов на обвал рынка США достигли рекорда с января 2016 года
Газета приводит цифры исследовательской компании S3 Partners, согласно которым на прошлой неделе короткие позиции в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust (отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500) составили $68,1 млрд.
РБК 05:09
Экономика
Владелец ТК «Атриум» предупредил о возможном коллапсе
Владелец торгового комплекса «Атриум» Эрнест Рудяк (собственник группы компаний «Ингеоком») сообщил, что уже в начале мая, когда придет время выплаты налоговых платежей, может наступить коллапс на рынке торговой недвижимости.
Моллы.Ru 06:49
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения
Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.
РБК 08:35
Здоровье
«Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог
В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
Live24 02:05
Здоровье
Собянин констатировал снижение числа тяжелобольных с коронавирусом в Москве
Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:12
Футбол
Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителей
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" скептически реагирует на перспективу проведения оставшихся матчей чемпионата России без зрителей.
Интерфакс-Спорт 08:10
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Гаджеты
В России стартовали продажи нового Nokia 5310
The GEEK 06:27
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Экономика
Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19
За первые две недели апреля продажи смартфонов в России снизились примерно на 40% в натуральном выражении, что связано с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса, говорит сотрудник другого ритейлера.
Ведомости вчера в 16:41
Общество
Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента
Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
Московский комсомолец Кузбасс 08:48
Общество
В России за сутки выявлено 4268 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России подтвердилось 4268 диагнозов коронавируса в 76 регионах.
Вести Подмосковья 03:51
Гаджеты
Samsung выпустит недорогие смартфоны с 5G
Astera 06:57
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
Время Бухгалтера 07:11
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Политика
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Общество
Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков
Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:27
Общество
Выход на плато по COVID-19 самоизоляцию не снимет
Академик и главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико предупредил, что режим самоизоляции нельзя отменять даже случае, перелом распространения коронавируса в стране.
Молодой коммунар 08:46
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
Культура
BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом
Live24 18 апреля в 01:32
Общество
Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую
Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
Наука
Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака
Частота инфекционных болезней, по мнению специалистов, может указывать на развитие раковых образований.
Evo-rus.com вчера в 03:41
Общество
Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Тинькова в США
Суд Лондона отменил запланированные на 27 апреля слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США. Будет назначена новая дата заседания.
BFM.ru 06:54
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50