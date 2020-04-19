Политика
Газета.RuПрезидент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По его мнению, отмена ограничений на въезд и выезд из страны приведет к новому проникновению COVID-19.
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Происшествия
Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд
RT на русском 07:21
Общество
113 новых случаев коронавируса подтвердили в Нижегородской области
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что в Нижегородской области за последние сутки были зафиксированы 113 новых случаев заражения COVID-19.
RuNews24.ru 06:34
Шоу-бизнес
Зуева раскрыла необычное имя дочери от Козловского
Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери.
Народные новости вчера в 07:22
Политика
Путин назвал требующие особого внимания две группы населения
Российский лидер Владимир Путин считает, что особого внимания в условиях борьбы с коронавирусом требуют беременные женщины и дети, в том числе новорожденные.
Взгляд.ру 07:33
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ 07:13
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Экономика
Начали за здравие, закончили — в самоизоляции
Непосредственно для рынка недвижимости важным стал запуск программы сельской ипотеки в Ленинградской области, а также начало работы с проектным финансированием и эскроу-счетами ведущих застройщиков города.
Фонтанка.Ру 07:28
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Политика
Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
Единоборства
Украинский боксёр Усик высказался о Зеленском
Боксёр Александр Усик поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.
RT на русском вчера в 14:43
Политика
Путин оценил эффективность нерабочих дней в борьбе с коронавирусом
"За счет объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер, правил самоизоляции и других решений, которые были приняты ранее, мы получили определенный запас по времени, который сумел сбить темп распространения эпидемии и перенастроить систему здравоохранения", - заявил Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
РИА Новости 07:32
Армия и оружие
США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35
Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США.
РБК вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва вчера в 09:05
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
Здоровье
Новосибирский врач: к коронавирусу нельзя относиться как к чему-то простому
Новосибирск, 20 апреля 2020, 07:20 — REGNUM Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.
REGNUM 00:20
Культура
BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом
Live24 18 апреля в 01:32
Общество
Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США
Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату.
ТАСС 06:48
Религия
В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
OAnews 18 апреля в 06:58
Общество
Коронавирус: Голикова назвала регионы с худшей эпидемической ситуацией
Москва, 20 апреля 2020, 14:38 — REGNUM Среднероссийский показатель заболеваемости по коронавирусной инфекции в России составляет 32,1 случая на 100 тыс. жителей.
REGNUM 07:38
Здоровье
В Саратове озвучили стоимость лечения больного с коронавирусом
Озвучил чиновник и стоимость лечения одного пациента - 150 тысяч рублей.
Регион 64 05:53
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Политика
Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ 18 апреля в 05:07
Экономика
FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС
Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
ТАСС 02:06
Общество
Российские регионы предупредили о росте числа заражений коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие две-три недели темпы заражения коронавирусом в регионах страны могут существенно вырасти.
Lenta.ru 07:27
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Транспорт
Новые правила работы цифровых пропусков ввели в Подмосковье
Для волонтеров в Подмосковье заработает отдельный тип цифрового пропуска.
Телеканал 360° 18 апреля в 06:24
Общество
В США почти две тысячи человек за сутки умерли от коронавируса
Почти 2 тысячи человек скончались в США за последние 24 часа, было зарегистрировано 26 889 новых случаев заражения, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 21:55