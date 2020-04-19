Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По его мнению, отмена ограничений на въезд и выезд из страны приведет к новому проникновению COVID-19.

Президент Чехии допустил открытие границ через год

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