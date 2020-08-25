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Российская газета
Российская газета

Президент Чехии госпитализирован с травмой руки

Президент Чехии Милош Земан во вторник вечером был госпитализирован из-за травмы руки. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Иржи Овчачек. По его словам, президент смотрел новости по телевизору, а затем решил подняться с кресла без помощи трости или телохранителей.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Стало известно о состоянии госпитализированного президента Чехии

Lenta.ru02:26
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:00
RT на русском

В Чехии рассказали, как Земан сломал руку

RT на русском18:57
РИА Новости

Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей

РИА Новости18:42
URA.Ru

Президент Чехии попал в больницу после просмотра новостей

URA.Ru17:27
Коммерсантъ

Президента Чехии госпитализировали из-за травмы руки

Коммерсантъ17:24
ТАСС

Президент Чехии попал в больницу с травмой руки

ТАСС17:18

Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газетавчера в 10:15
37

Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
8

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
160

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
158

Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
15

Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки «Мукалтин» серии №91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО «Уралбиофарм», следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
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