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Вести.Ru
Вести.Ru

Президент Чехии госпитализирован с травмой

Из-за травмы руки в Центральный военный госпиталь в Праге госпитализирован президент Чехии Милош Земан, ему предстоит операция.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Появились подробности госпитализации президента Чехии

Lenta.ru19:30
ТАСС

Президент Чехии попал в больницу с травмой руки

ТАСС17:18
РИА Новости

Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей

РИА Новости18:42
РБК

Президента Чехии госпитализировали

РБК17:37
URA.Ru

Президент Чехии попал в больницу после просмотра новостей

URA.Ru17:27
Коммерсантъ

Президента Чехии госпитализировали из-за травмы руки

Коммерсантъ17:24
RT на русском

В Чехии рассказали, как Земан сломал руку

RT на русском18:57

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
Ведомостивчера в 05:50
1,3K

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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«Аталанта» сделала официальный запрос по трансферу Миранчука

Москва, 25 августа 2020, 23:15 — REGNUM Московский «Локомотив» получил официальный запрос от итальянской «Аталанты» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своей официальной странице в «Твиттере».
REGNUMвчера в 16:15

Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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