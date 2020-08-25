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Вести.Ru
Вести.Ru

Президент Чехии госпитализирован с травмой

Из-за травмы руки в Центральный военный госпиталь в Праге госпитализирован президент Чехии Милош Земан, ему предстоит операция.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Появились подробности госпитализации президента Чехии

Lenta.ru19:30
ТАСС

Президент Чехии попал в больницу с травмой руки

ТАСС17:18
РИА Новости

Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей

РИА Новости18:42
РБК

Президента Чехии госпитализировали

РБК17:37
URA.Ru

Президент Чехии попал в больницу. Ему предстоит операция

URA.Ru17:27
Коммерсантъ

Президента Чехии госпитализировали из-за травмы руки

Коммерсантъ17:24
RT на русском

В Чехии рассказали, как Земан сломал руку

RT на русском18:57

Байдену предрекли смерть до инаугурации

На агитационной встрече с избирателями одного из населенных пунктов Северной Каролины республиканец предрек, что Байден «не дотянет» до 20 января 2021 года, когда состоится инаугурация.
Lenta.ru18:48
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Три нововведения вступят в силу для автомобилистов в РФ с 1 ноября

Для упрощения оборота техники на территории Таможенного союза с 1 ноября текущего года автодилеры всех стран, входящих в состав Евразийского экономического союза (Российская Федерация, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), начнут выдавать исключительно электронные ПТС.
32CARS.ruвчера в 06:17
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Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Onlineвчера в 02:43
1,4K

Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.
РИА Новостивчера в 14:22
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