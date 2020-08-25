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Вести.Ru
Вести.Ru

Президент Чехии госпитализирован с травмой

Из-за травмы руки в Центральный военный госпиталь в Праге госпитализирован президент Чехии Милош Земан, ему предстоит операция.В источнике
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Коммерсантъ

Президента Чехии госпитализировали из-за травмы руки

Коммерсантъ17:24
RT на русском

Президента Чехии госпитализировали из-за травмы

RT на русском17:41
РБК

Президента Чехии госпитализировали

РБК17:37
РИА Новости

Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки

РИА Новости17:28
Московский Комсомолец

Президент Чехии Земан попал в больницу из-за травмы руки

Московский Комсомолец17:54
ТАСС

Президент Чехии попал в больницу с травмой руки

ТАСС17:18
Lenta.ru

Президента Чехии госпитализировали

Lenta.ru17:17

«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
8

ЦБ выявил случаи передачи долгов коллекторам без согласия заемщиков

«По результатам поведенческого надзора регулятор выявил случаи, когда заемщики не имели выбора или не могли повлиять на условие договора, позволяющее запретить уступку прав (требований) третьим лицам, несмотря на то что такое право предоставлено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ», - говорится в сообщении ЦБ.
Rambler News Service24 августа в 09:56
3

Суд разрешил Apple не возвращать игру Fortnite в App Store

Apple избавили от необходимости немедленно восстанавливать Fortnite от Epic Games Inc. в своем App Store, что стало первой победой в суде для производителя iPhone в усиливающейся битве за сборы, взимаемые с разработчиков приложений.
Asteraвчера в 07:41
16

Режиссер «Вратаря галактики» объяснил решение не «вырезать» Ефремова

Режиссер фильма "Вратарь галактики" Джаник Файзиев, выступая на торжественной церемонии в честь премьеры ленты, объяснил, почему решил не вырезать из нее кадры с участием актера Михаила Ефремова, которому грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное пьяное ДТП на Смоленской площади.
Московский Комсомолец17:26
7

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.
РИА Новостивчера в 14:22
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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известиявчера в 14:11
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
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Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в американском телеэфире о недопустимости того, чтобы другие страны вмешивались в ситуацию в республике.
РИА Новости18:12