Президент Чехии госпитализирован с травмой руки
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Президент Чехии госпитализирован с травмой руки
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Президент Чехии Милош Земан во вторник вечером был госпитализирован из-за травмы руки. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Иржи Овчачек. По его словам, президент смотрел новости по телевизору, а затем решил подняться с кресла без помощи трости или телохранителей.В источнике
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