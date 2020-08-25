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Российская газета
Российская газета

Президент Чехии госпитализирован с травмой руки

Президент Чехии Милош Земан во вторник вечером был госпитализирован из-за травмы руки. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Иржи Овчачек. По его словам, президент смотрел новости по телевизору, а затем решил подняться с кресла без помощи трости или телохранителей.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Президент Чехии попал в больницу после просмотра новостей

URA.Ru17:27
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:00
RT на русском

В Чехии рассказали, как Земан сломал руку

RT на русском18:57
РИА Новости

Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей

РИА Новости18:42
Lenta.ru

Стало известно о состоянии госпитализированного президента Чехии

Lenta.ru02:26
Коммерсантъ

Президента Чехии госпитализировали из-за травмы руки

Коммерсантъ17:24
ТАСС

Президент Чехии попал в больницу с травмой руки

ТАСС17:18

Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности, заявил госсекретарь страны Майк Помпео, выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля.
Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России
РБК01:21
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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В Пекине не осталось ни одного заражённого коронавирусом пациента

Пекин, 26 августа 2020, 05:02 — REGNUM В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом.
REGNUM22:02
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
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Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
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