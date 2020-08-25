Президент Чехии госпитализирован с травмой руки

Президент Чехии Милош Земан во вторник вечером был госпитализирован из-за травмы руки. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Иржи Овчачек. По его словам, президент смотрел новости по телевизору, а затем решил подняться с кресла без помощи трости или телохранителей.