Договорились с федеральной налоговой службой и казначейством, что выплаты за классное руководство не будут влиять на существующие региональные и муниципальные надбавки учителям. Зарплата не должна снижаться, а эта выплата пойдет отдельно. Мы организуем под это горячую линию.

Сергей Кравцов Российский политик