Президент Чехии госпитализирован в военный госпиталь в Праге
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Господин президент во вторник вечером из-за травмы руки был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге.В источнике
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Президент Чехии Земан госпитализирован: мировые политики ломают руки и ноги
Московский Комсомолец05:04