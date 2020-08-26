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Inc-news.ru
Inc-news.ru

Президент Чехии госпитализирован в военный госпиталь в Праге

Господин президент во вторник вечером из-за травмы руки был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей

РИА Новости18:42
Lenta.ru

Стало известно о состоянии госпитализированного президента Чехии

Lenta.ru02:26
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:00
RT на русском

В Чехии рассказали, как Земан сломал руку

RT на русском18:57
Московский Комсомолец

Президент Чехии Земан госпитализирован: мировые политики ломают руки и ноги

Московский Комсомолец05:04
Коммерсантъ

Президента Чехии госпитализировали из-за травмы руки

Коммерсантъ17:24
ТАСС

Президент Чехии попал в больницу с травмой руки

ТАСС17:18

МВД предложило создать единый реестр участников движения АУЕ в России

Врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук заявил, что они рассматривают возможность создания единой базы участников движения АУЕ (экстремистская организация, запрещена в России).
VSE42.RU22:23

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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В России изменили правила надбавки за классное руководство

Договорились с федеральной налоговой службой и казначейством, что выплаты за классное руководство не будут влиять на существующие региональные и муниципальные надбавки учителям. Зарплата не должна снижаться, а эта выплата пойдет отдельно. Мы организуем под это горячую линию.
Сергей Кравцов
Российский политик
РИА Новости03:24
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Операторы и банки протестируют систему блокировки звонков мошенников

Москва, 26 августа 2020, 11:34 — REGNUM Мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут систему, блокирующая звонки мошенников от лица банков, а также звонки о «клиентов» кредитным учреждениям, следует из законопроекта, подготовленного в развитие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций (IT).
REGNUM04:34
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