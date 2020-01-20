Политика

ТАССТАССЗеман назвал Путина сильным политиком

Второй [вариант] является немного беспокойным: долго рассуждалось о существовании какого-то государственного объединения России и Белоруссии и, что Владимир Путин мог бы стать президентом этого государственного объединения, но кажется, что белорусский президент [Александр] Лукашенко не очень благосклонно относится к этому.
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