Политика
ТАССЗеман назвал Путина сильным политиком
Второй [вариант] является немного беспокойным: долго рассуждалось о существовании какого-то государственного объединения России и Белоруссии и, что Владимир Путин мог бы стать президентом этого государственного объединения, но кажется, что белорусский президент [Александр] Лукашенко не очень благосклонно относится к этому.
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«Сильная политическая фигура»: Президент Чехии восхитился работой Владимира Путина
Комсомольская правда04:28
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