Политика
Газета.RuПрезидент Чехии назвал Путина сильной политической фигурой
Чешский президент Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильной политической фигурой в мире. Об этом он сказал в интервью Frekvence 1. По его словам, почти никто не отрицает то, что президент России сильная политическая фигура.
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«Сильная политическая фигура»: Президент Чехии восхитился работой Владимира Путина
Комсомольская правда04:28
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