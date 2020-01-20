Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Чехии назвал Путина сильной политической фигурой

Чешский президент Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильной политической фигурой в мире. Об этом он сказал в интервью Frekvence 1. По его словам, почти никто не отрицает то, что президент России сильная политическая фигура.
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Земан назвал Путина сильной политической фигурой

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«Это почти никто не отрицает»: президент Чехии назвал Путина сильным политиком

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«Сильная политическая фигура»: Президент Чехии восхитился работой Владимира Путина

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Милош Земан
Чешский политик
Чешский государственный и политический деятель, действующий Президент Чехии с 8 марта 2013 года. Президент страны, избранный путём всенародных выборов.
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