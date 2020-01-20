с чего всё началось

Чешский президент Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильной политической фигурой в мире. Об этом он сказал в интервью Frekvence 1. По его словам, почти никто не отрицает то, что президент России сильная политическая фигура.

Общество Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.

Политика На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

Политика Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии в Берлине Во время Международной конференции по вопросам Ливии, проходившей в Берлине 19 января, именно командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии.

Космос Грузовой Airbus Beluga XL совершил первый полёт Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.

Происшествия «Сапсан» насмерть сбил женщину в Тверской области В понедельник около семи часов утра на станции Тверь на 363-м километре Октябрьской железной дороги высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, насмерть сбил женщину.

Политика Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса.

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.

Происшествия В Перми ввели режим ЧС после трагедии в хостеле Администрация Перми сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города после трагедии в мини-отеле "Карамель", где в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек и ещё трое пострадали.

Общество На Украине проведут переподготовку учителей русскоязычных школ Министр образования и науки Украины Анна Новосад рассказала, что уже с сентября текущего года русскоязычные школы будут переводить на преподавание предметов на украинском языке.

Политика Зеленский сообщил о начале результативного диалога с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что ему удалось наладить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

Общество Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря "На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.