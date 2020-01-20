Политика
Газета.RuПрезидент Чехии назвал Путина сильной политической фигурой
Чешский президент Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильной политической фигурой в мире. Об этом он сказал в интервью Frekvence 1. По его словам, почти никто не отрицает то, что президент России сильная политическая фигура.
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с чего всё началось
У президента России Владимира Путина есть три варианта, при которых он останется у власти по истечении его полномочий, заявил в интервью Frekvence 1 президент Чехии Милош Земан.РБК05:55
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«Сильная политическая фигура»: Президент Чехии восхитился работой Владимира Путина
Комсомольская правда04:02
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