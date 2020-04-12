Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаПрезидент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу

Министерство иностранных дел Чешской Республики 11 апреля отреагировало на уголовное дело, заведенное в России по поводу сносу памятника Ивану Коневу в Праге. В сообщении этого ведомства отмечается, что преследование чиновников Чехии другим государством недопустимо.
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Внезапный разворот. Как отреагировали чешские СМИ на уголовное дело из России по сносу памятника маршалу Коневу

Life.ruвчера в 07:51

Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Известия12 апреля в 12:23

Президент Чехии оценил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Lenta.ru12 апреля в 10:36

Президент Чехии прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

RT на русском12 апреля в 12:04

Президент Чехии отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге. «Они завидуют тем, кто чего-то добился»

URA.Ru12 апреля в 11:54

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости12 апреля в 12:45

«Это подлость»: внучка Конева о сносе памятника в Праге

РЕН ТВ11 апреля в 19:08
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Бетербиева оштрафовали в Канаде за нарушение карантина

Российский боксер Артур Бетербиев был оштрафован в Канаде за нарушение карантина, сообщает "Советский спорт".
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Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
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Транспорт

Водителей такси, не проверяющих пропуск, отключат от агрегаторов

Водителей такси в Москве, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:23
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась

Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
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Кино

Трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Cyber.sports.ru 12 апреля в 06:35
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Музыка

Ричи Блэкмору исполняется 75

RT на русском 08:21
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Здоровье

В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50

По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Экономика

Акции «Газпрома» ускорили рост на слухах о дивидендах

Акции "Газпрома" на торгах ускорили рост до 1,5% на слухах, что компания может выплатить по итогам 2019 года дивиденд в размере 15,24 рубля на акцию после 16,61 рубля за 2018 год.
Finam.Ru 09:15
Общество

Академик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в РФ

Ученый-иммунолог Валерий Черешнев рассказал, когда в России закончится эпидемия COVID-19. Об этом пишет «Российская газета».
Мой Брянск 08:37
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
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Авто

Новая Mazda 6 получит 350-сильный двигатель и задний привод

Седан Mazda 6 четвертого поколения станет первой моделью Mazda, построенной на новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя.
Автоновости дня 08:07
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Армия и оружие

В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации

Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
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Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
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Происшествия

В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
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Здоровье

Безответственные тюменцы заражают коронавирусом медицинских работников

В Тюменской области зарегистрированы случаи заражения коронавирусом медицинских работников.
NG72.ru 06:50
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Общество

На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей

Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Шоу-бизнес

По-прежнему в тяжелом состоянии: подробности о здоровье Бабкиной

Народная артистка России Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции.
Вести.Ru 08:43
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Здоровье

В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара.
РБК 08:38
Общество

Сбербанк начал оформлять ипотеку на дому

Сотрудники Сбербанка начали выезжать клиентам для оформления ипотеки, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Rambler News Service 07:36
Шоу-бизнес

48-летняя Анна Нетребко показала фото без косметики и фильтров

Накануне 48-летняя артистка выложила фотографию без косметики и фильтров, признавшись: у нее нет никакого настроения, чтобы прихорашиваться ради фото.
Wday.ru 05:52
Экономика

Путин: резко упало число новых ипотечных кредитов

Президент Владимир Путин сообщил, что в российских банках в начале апреля резко упало число вновь выданных ипотечных кредитов.
Московский Комсомолец 08:44
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Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
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Общество

Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов

В России сегодня 45 точек под брендом Natura Siberica (11 магазинов сети работают за границей) и 41 — под брендом Organic Shop.
РБК 06:20
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Армия и оружие

Коронавирус и сдерживание России: Столтенберг рассказал о планах НАТО

«НАТО намерен помогать своим странам в борьбе с коронавирусом, но также выполнять обязанности по обеспечению безопасности стран альянса», — сказал Столтенберг.
REGNUM 08:25
Общество

Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
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