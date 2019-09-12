Политика
RT на русскомПрезидент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
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Маршал Конев освободил не только Прагу, но и узников Освенцима. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищать себя сами.
— Милош Земан, чешский политикПервый канал 14:39
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Декрет о восьмичасовом рабочем дне, принятый Советом народных комиссаров РСФСР 30 октября 1917 года, вошел в список актов, которые рекомендуют отменить как устаревшие, сообщает газета "Ведомости".
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ТАСС 07:38
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Ким Кардашьян в прозрачном топе свела с ума папарацци
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Комсомольская правда вчера в 19:23
Кино
В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
Popcornnews.ru 03:57
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Происшествия
Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в Интернете
В документе говорится, что в России активизировались «иностранные организации, возможно подконтрольные иностранным спецслужбам», мигранты, несистемная оппозиция и просто радикально настроенные россияне, которые собирают сведения о сотрудниках правоохранительные органов.
МР7.ру 13:54
Космос
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Происшествия
В Курске вынесли приговор убийце Даниила Бирюкова
ТАКТ-Новости 08:06
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Происшествия
США выделят Багамам $4 млн на восстановление после урагана «Дориан»
США выделят Багамским островам $4 млн на восстановление от последствий урагана "Дориан" и оказание гуманитарной помощи населению.
ТАСС 16:57
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru вчера в 08:35
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
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Авто
Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа
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Фигурное катание
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В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
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Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Наука
Обнаружены новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа
Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Газета.Ru 02:53