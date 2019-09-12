Маршал Конев освободил не только Прагу, но и узников Освенцима. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищать себя сами.

Общество Советский декрет о восьмичасовом рабочем дне хотят отменить Декрет о восьмичасовом рабочем дне, принятый Советом народных комиссаров РСФСР 30 октября 1917 года, вошел в список актов, которые рекомендуют отменить как устаревшие, сообщает газета "Ведомости".

Космос ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.

Шоу-бизнес Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.

Происшествия На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.

Футбол Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.

Политика Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии "Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".

Экономика ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.

Хоккей Знарок передразнил Хартли на послематчевой пресс-конференции, видео С самого начала пресс-конференции наставник «Спартака» выражал неудовольствие (предлагал поменяться с Хартли местами, когда все были готовы начать общение с журналистами), а во время речи Хартли не сдержался и показал свой жест.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян в прозрачном топе свела с ума папарацци Для шоу 38-летняя Кардашьян нарядилась в кожаные брюки и топ на бретельках - практически прозрачный.

Кино В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.

Происшествия Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в Интернете В документе говорится, что в России активизировались «иностранные организации, возможно подконтрольные иностранным спецслужбам», мигранты, несистемная оппозиция и просто радикально настроенные россияне, которые собирают сведения о сотрудниках правоохранительные органов.

Космос Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Наука Британскими инженерами создан планер, выпрыгивающий из воды как рыба Британскими инженерами создан робот-планер, выпрыгивающий из воды как летучая рыба на 26 метров полета.

Происшествия США выделят Багамам $4 млн на восстановление после урагана «Дориан» США выделят Багамским островам $4 млн на восстановление от последствий урагана "Дориан" и оказание гуманитарной помощи населению.

Кино Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Политика Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».

Авто Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.

Политика Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».