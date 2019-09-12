Политика

RT на русскомRT на русскомПрезидент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу

Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
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Милош Земан
Маршал Конев освободил не только Прагу, но и узников Освенцима. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищать себя сами.
— Милош Земан, чешский политикПервый канал 14:39

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