Политика
РИА НовостиПрезидент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.
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Маршал Конев освободил не только Прагу, но и узников Освенцима. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищать себя сами.
— Милош Земан, чешский политикПервый канал 14:39
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Известный итальянский тренер Луиджи Ди Бьяджо удивился, почему его соотечественник Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартака», ныне находится без работы.
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