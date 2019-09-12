Маршал Конев освободил не только Прагу, но и узников Освенцима. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищать себя сами.

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