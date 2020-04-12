Политика
РИА НовостиПрезидент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Глава государства напомнил о заслугах советского военачальника и счел "никчемными" тех, кто развернул в чешской столице борьбу с памятниками.
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Общество
Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК вчера в 08:26
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Армия и оружие
Владимир Зеленский посетил точку разведения сил в Донбассе
Президент Украины побывал на участке разведения сил в населенном пункте Петровское В связи с этим визитом Зеленский анонсировал продолжение работы по разведению сил, отметив эффективность данной меры: в частности, сократилась частота обстрелов.
Деловое.ТВ вчера в 12:06
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Наука
Лицо человека в VR-шлеме потрогали листом и обдули вентилятором
Инженеры под руководством Эрнста Круифа (Ernst Kruijff) из Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг создали VR-шлем, способный воздействовать на пользователя разными стимулами, но при этом не требующий обустраивать вокруг него специальное пространство с множеством устройств.
N+1 10 апреля в 09:29
Футбол
Тренер ЦСКА и сборной России: «Вполне мог перенести коронавирус и даже не знать об этом»
Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал о нахождении в Москве в начальной фазе распространения коронавируса и о своем нынешнем самочуствии.
Sport24.ru 19:02
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
На первой строчке казалась компания Honda, машины которой проходят гальваническую оцинковку, а это позволяет не наблюдать коррозию на кузове на протяжении десятилетий.
Tvoe-avto.com 13:24
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа вчера в 10:09
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 17:44
Происшествия
В Мурманске вспыхнул пожар в девятиэтажном доме
РИА Новости 16:34
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби прокомментировал публикацию несколькими романтичными эмодзи, но самое интересно то, что Шишкова мгновенно ответила на его комментарий такими же романтичными эмодзи, тем самым якобы подтвердив то, что между ними не просто дружба, а что-то большее.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Экономика
Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» не будут использовать средства ФПО
Редакция располагает только подтверждениями от крупных федеральных туроператоров Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» о том, что они не станут распечатывать ФПО.
ТурДом 10 апреля в 14:16
Армия и оружие
National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия 12:43
Экономика
Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса
Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.
Известия 13:00
Общество
Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать со среды
Сергей Собянин пообещал наладить взаимодействие с Московской областью таким образом, чтобы столичные пропуска действовали и там.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru 16:28
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
ТАСС Спорт вчера в 11:07
Политика
Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Хоккей
Задоров прокомментировал свои слова о ненависти к России
Защитник клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров прокомментировал свои слова о сравнении жизни в России и США.
ProstoProSport 01:10
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
Культура
Татьяна Навка анонсировала ледовое шоу своей мечты
Навка уверяет, что «классика русского балета на льду заиграет новыми гранями».
Слово и Дело 13:30
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
Наука
Ученые установили дистанцию распространения коронавируса
Китайские исследователи определили дистанцию распространения коронавируса от зараженного человека.
ToDay News Ufa 08:13