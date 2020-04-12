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Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века.

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