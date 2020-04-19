Политика

REGNUMREGNUMПрезидент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год

Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
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Президент Чехии хочет держать границы страны закрытыми еще год

Комсомольская правдавчера в 21:34
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В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе

Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.
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Силовики потеснили протестующих во Владикавказе

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Москвичи смогут проверять привязку «Тройки» к цифровому пропуску

Жители Москвы теперь смогут проверить, привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску на транспортном портале города.
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Общество

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
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Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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Разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут

Издание IGN опубликовало свежий ролик из серии Developers React to Speedrun, в котором разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут.
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Общество

Житель Воронежа на самоизоляции выиграл в лотерею 8 миллионов рублей

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Армия и оружие

SANA: неизвестные уничтожили машину армии США в Сирии, есть раненные

Газета.Ru 08:25
Общество

Голикова назвала серьезные очаги коронавируса в России

В России есть серьезные очаги коронавируса. Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, назвала места с высоким риском заражения.
Дни24 10:30
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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Футбол

Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

Российская газета 10:49
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Полузащитник «Андерлехта» Насри исчез в ОАЭ

Французский полузащитник Самир Насри, выступавший в сезоне-2019/20 за бельгийский "Андерлехт", пропал в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате чего клуб из Брюсселя планирует расторгнуть с ним контракт, сообщает Daily Mail.
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Общество

Стало известно, когда пик коронавируса ожидается в Самарской области

Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области пройдёт в течение двух недель.
ГТРК Самара 09:29
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Происшествия

После падения с пятого этажа липчанин отряхнулся и ушел

Ранним субботним утром гражданин на глазах у очевидцем выпал с пятого этажа многоэтажного дома.
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Политика

Путин посоветовался с экспертами на тему ситуации с коронавирусом

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом в России и мире доступна на портале стопкоронавирус.рф Телефон "горячей линии": 8 (800) 2000-112 Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Москве 60 переболевших коронавирусом пациентов стали донорами плазмы.
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В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
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Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
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Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
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Экономика

ФРП в 2020 году докапитализируют еще на 30 млрд рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) в 2020 году будет докапитализирован еще на 30 млрд рублей.
Известия 17 апреля в 12:42
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Происшествия

Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
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Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую

По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 тысячи 853 человека, из них 24 тысячи 324 — в Москве.
Говорит Москва 06:43
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Происшествия

Увеличилось число жертв врача-убийцы из канадской Новой Шотландии

Число жертв 51-летнего зубного протезиста Габриэля Уортмана, который без видимых причин устроил бойню в канадской провинции Новая Шотландия, возросло до 18 человек, сообщает CTV News.
Вести.Ru 11:31
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Общество

Треть россиян высказалась за перенос майских праздников

Больше 30% россиян поддерживают перенос выходных с майских праздников на другое время.
Московская перспектива 07:54
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