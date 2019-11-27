Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Чехии прокомментировал идею установки памятника власовцам

В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги – Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе.
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Милош Земан
Встает вопрос, могут ли они искупить свою вину продолжавшимися всего несколько дней действиями позитивного типа, и можно ли в связи с этим забыть, то что они предали родину? Думаю, забывать нельзя.
— Милош Земан, чешский политикИзвестия 18:09

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