Политика
Российская газетаПрезидент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге. В своем выступлении на телеканале Prima он назвал войну с памятниками "глупостью", а также напомнил о несомненных заслугах советского военачальника в годы Второй мировой войны.
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Энергетика
Новак прокомментировал сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Глава Минэнерго России Александр Новак считает, что заключённая странами ОПЕК+ сделка по снижению добычи нефти имеет долгосрочный характер и направлена на стабилизацию ситуации на рынке.
RT на русском 16:39
Происшествия
К тушению пожара в зоне отчуждения в Чернобыле привлечена авиация
Авиация и специальная техника привлечены к тушению пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
Фото: Корабли НАТО покинули Черное море
Пятый канал 10:28
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости 01:30
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Космос
На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Газета.Ru 09 апреля в 04:27
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Общество
Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать со среды
Сергей Собянин пообещал наладить взаимодействие с Московской областью таким образом, чтобы столичные пропуска действовали и там.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Армия и оружие
Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе
RT на русском вчера в 09:30
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru 16:28
Общество
Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
Газета.Ru 16:11
Транспорт
В Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» приостановит оказание услуг
Каршеринг «Яндекс.Драйв» с 13 по 19 апреля приостановит оказание всех видов услуг в столице из-за введения властями Москвы жестких ограничительных мер для уменьшения числа передвижений москвичей по городу на фоне распространения коронавируса.
Известия 13:25
Шоу-бизнес
Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации
Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт Актер сообщил, что Буланова находится в сознании, и причин для паники нет.
Вокруг ТВ 04:05
Экономика
Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 06:10
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
Экономика
Бизнес не получит деньги за простой производства из-за коронавируса
Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса.
РЕН ТВ 16:33
Космос
В Амурской области сняли на камеру вереницу светящихся объектов в небе
Оказывается, в Амурской области увидели первую партию этих летательных аппаратов в количестве 60 штук.
Актуальные Новости 08:20
Армия и оружие
Минобороны строит новый современный медцентр в Подольске. ФАН-ТВ
Многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест появится в Подольске уже 30 апреля.
ФАН 10:32
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми
С самого начала лидер китайского подразделения Xiaomi сообщил о том, что Redmi K30 Pro поддерживает IP53 и такой защиты вполне достаточно.
Дни24 13:07
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации с пневмонией
Аргументы и Факты 05:23
Общество
Назван самый инфицированный коронавирусом округ Московской области
Коронавирус выявлен у жителей 55 округов Московской области, самое большое количество заразившихся зафиксировано в Люберцах, там их число достигло 106, заявили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 10:45
Футбол
Жерри-Кристиан Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль игры»
Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» критически оценил игру красно-белых.
Спорт-Экспресс 17:45
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Здоровье
В мире более 1,6 млн человек заразились коронавирусом
Лидеры антирейтинга представлена следующими странами (по численности заразившихся): США 466299 Испания 153222 Италия 143626 Франция 118785 Германия 118235 Китай 82924 Иран 66220 Британия 65872 Турция 42282 Бельгия 24983 В России зарегистрировано 10131 заразившихся и 76 смертей от COVID-19.
ИА REX 10 апреля в 05:30
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:59
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Происшествия
В Мурманске вспыхнул пожар в девятиэтажном доме
РИА Новости 16:34
Здоровье
Как долго люди остаются заразными после выздоровления от коронавируса
Люди, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме и выздоровели, могут быть носителями инфекции еще на протяжении 5 недель.
Актуальные Новости 04:35