Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге. В своем выступлении на телеканале Prima он назвал войну с памятниками "глупостью", а также напомнил о несомненных заслугах советского военачальника в годы Второй мировой войны.

Энергетика Новак прокомментировал сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти Глава Минэнерго России Александр Новак считает, что заключённая странами ОПЕК+ сделка по снижению добычи нефти имеет долгосрочный характер и направлена на стабилизацию ситуации на рынке.

Происшествия К тушению пожара в зоне отчуждения в Чернобыле привлечена авиация Авиация и специальная техника привлечены к тушению пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. 2

Транспорт В Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» приостановит оказание услуг Каршеринг «Яндекс.Драйв» с 13 по 19 апреля приостановит оказание всех видов услуг в столице из-за введения властями Москвы жестких ограничительных мер для уменьшения числа передвижений москвичей по городу на фоне распространения коронавируса.

Шоу-бизнес Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт Актер сообщил, что Буланова находится в сознании, и причин для паники нет. 631

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании. 98

Политика В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей. 28

Гаджеты Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми С самого начала лидер китайского подразделения Xiaomi сообщил о том, что Redmi K30 Pro поддерживает IP53 и такой защиты вполне достаточно. 2

Общество Назван самый инфицированный коронавирусом округ Московской области Коронавирус выявлен у жителей 55 округов Московской области, самое большое количество заразившихся зафиксировано в Люберцах, там их число достигло 106, заявили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 252

Здоровье В мире более 1,6 млн человек заразились коронавирусом Лидеры антирейтинга представлена следующими странами (по численности заразившихся): США 466299 Испания 153222 Италия 143626 Франция 118785 Германия 118235 Китай 82924 Иран 66220 Британия 65872 Турция 42282 Бельгия 24983 В России зарегистрировано 10131 заразившихся и 76 смертей от COVID-19. 1