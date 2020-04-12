Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге. В своем выступлении на телеканале Prima он назвал войну с памятниками "глупостью", а также напомнил о несомненных заслугах советского военачальника в годы Второй мировой войны.

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