Политика
Российская газетаПрезидент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге. В своем выступлении на телеканале Prima он назвал войну с памятниками "глупостью", а также напомнил о несомненных заслугах советского военачальника в годы Второй мировой войны.
Читать в источнике
Оценить417
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Политика
Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту
8 апреля президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии по рекомендации комиссии по этике, которая сочла действия Овсянникова в аэропорту Ижевска не совместимыми с этическими нормами ЕР.
РБК 10 апреля в 13:42
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Хоккей
Жена Кольцова — об Умарке: «Очнитесь, друзья! Называем легендой легионера, не выигравшего для Уфы ничего»
Sport24.ru 12:09
Здоровье
В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным
Особый порядок оказания медицинской помощи беременным ввели в Москве в связи с распространением коронавируса: посещение женских консультаций, дневных стационаров приостанавливается.
Lenta.ru 11:03
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
Экономика
РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%
Падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%, а российская экономика в апреле - июне может упасть на 18% из-за режима самоизоляции.
ТАСС 11:36
Экономика
Новак: кризисная ситуация на рынке нефти сохранится до конца 2020 года
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что неблагополучная ситуация на мировом рынке нефти сохранится как минимум до конца текущего года.
Газета.Ru 11:18
Происшествия
Смолянам стали приходить СМС со штрафом за нарушение карантина
Смолян просят быть бдительными.
Рабочий путь (г. Смоленск) 12:39
Футбол
Хавбек БАТЭ Нехайчик забил прямым ударом с углового в игре с «Минском»
Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик забил гол прямым ударом с углового в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против «Минска» (3:0). 31-летний экс-хавбек московского «Динамо», «Томи» и «Оренбурга» забил в ворота российского голкипера Артема Леонова.
Sports.ru 12:25
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Piter.tv 10 апреля в 07:01
Общество
Семьи получат выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
Как пояснила управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева, выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Волжская коммуна 10 апреля в 06:39
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
Наука
Ученые выявили, кто больше склонен к занятиям творчеством
Креативность, способность получать удовольствие от процесса творчества и любовь к искусству связаны у человека с системой вознаграждений.
iReactor 04:26
Общество
Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели
В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.
Ридус 12:48
Политика
Песков рассказал об отменном здоровье Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 09:04
Общество
Британского премьера Бориса Джонсона выписали из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусной пневмонией.
Известия 09:08
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45