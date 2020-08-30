Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
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Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.В источнике
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