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РИА Новости
РИА Новости

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.В источнике
Мило Джукановиччерногорский политик
Мы построили демократическое европейское общество и признаем победителя после подведения окончательных результатов.
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РБК

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

РБК20:37
РИА Новости

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

РИА Новости18:59
Газета.Ru

Президент Черногории не признал поражение своей партии на выборах

Газета.Ru18:36
Известия

Президент Черногории не признал поражение партии на парламентских выборах

Известия19:20
Lenta.ru

Оппозиция объявила о «падении 30-летнего режима» после выборов в Черногории

Lenta.ruвчера в 16:15
RT на русском

Президент Черногории пока не признаёт поражение коалиции на выборах

RT на русском20:18
ТАСС

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

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