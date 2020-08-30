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РИА Новости
РИА Новости

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.В источнике
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Газета.Ru

Президент Черногории не признал поражение своей партии на выборах

Газета.Ru18:36
РИА Новости

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

РИА Новости18:59
Известия

Президент Черногории не признал поражение партии на парламентских выборах

Известия19:20
Lenta.ru

Оппозиция объявила о «падении 30-летнего режима» после выборов в Черногории

Lenta.ruвчера в 16:15
РБК

Лидер черногорской оппозиции заявил о смене власти в стране после выборов

РБК17:07
RT на русском

Оппозиция объявила о «падении режима» по итогам выборов в Черногории

RT на русскомвчера в 16:40
ТАСС

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

ТАСС18:27

Российский внедорожник Lada 4x4 в Европе рекордно подорожал

Внедорожники Lada 4x4 по-прежнему пользуются спросом в Европе, несмотря на то что официальные поставки автомобилей в страны Старого Света прекратились ещё весной 2020 года, а цены существенно выросли.
Новые автомобили29 августа в 12:21
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Умерла актриса из «Терминатора-2»

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Lenta.ru19:20
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости17:27
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ruвчера в 08:02
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AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00

Месси за пять лет может заработать в «Манчестер Сити» €500 млн

Каталония, Испания, 30 августа 2020, 21:36 — REGNUM Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за каталонский клуб «Барселона», может заработать €500 млн в случае перехода в английский «Манчестер Сити».
REGNUMвчера в 14:36
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