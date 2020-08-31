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РИА Новости
РИА Новости

На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.В источнике
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Новый День

Черногорская оппозиция объявила о формировании экспертного правительства

Новый День06:06
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ЦИК Черногории опубликовала итоги голосования на парламентских выборах

RT на русском06:18
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РБК00:39
ТАСС

Партия президента Джукановича победила на парламентских выборах в Черногории

ТАСС06:15
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Правящая партия Черногории набрала 35,12% голосов на парламентских выборах

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В Черногории назвали успех оппозиции на выборах заслугой Сербской церкви

РИА Новости05:58
ФАН

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

ФАН21:47

В Севастополе за сутки коронавирусом заболели девять человек

Под меднаблюдением в стационарах находятся 297 человек, из них 80 – в инфекционной больнице, 135 – в городской больнице №9. Как отметил Кулагин, коэффициент распространения на данный момент составил 5,0. Текущая заболеваемость в Севастополе составляет 18,2 случая на 100 тысяч жителей.
В Севастополе за сутки коронавирусом заболели девять человек
RuNews24.ru03:56
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Asteraвчера в 01:46
1,4K

Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+129 августа в 07:39
3

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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Поляки изучили российский «Прометей» и засомневались в покупке американских F-35

«Потенциально возможное размещение «Прометея» под Калининградом способно свести к нулю эффективность вероятного приобретения Польшей американских истребителей, которые ещё и обойдутся в круглую сумму для польского бюджета», — пишут эксперты канала.
Новостной фронт05:32

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК05:53
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