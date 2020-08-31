От коронавируса COVID-19 оказались эффективными лекарства для кошек

«Основная протеаза кошачьей формы коронавируса и вирус, связанный с инфекционным перитонитом кошек, очень гомологичен по сравнению с протеазой SARS-CoV2, связанной с COVID-19», - говорит Джоан Лемье, профессор кафедры биохимии Университета Альберты, Исследователь сказал, что успех в лечении кошек этим лекарством может быть перенесен на помощь людям, инфицированным COVID-19.