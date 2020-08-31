Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции

Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение президента, которое транслировало в ночь на понедельник национальное телевидение.В источнике
Мило Джукановиччерногорский политик
Мы построили демократическое европейское общество и признаем победителя после подведения окончательных результатов.
Подробнее о событии
ФАН

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

ФАН21:47
Lenta.ru

Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции

Lenta.ru21:14
РИА Новости

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

РИА Новости18:59
RT на русском

Президент Черногории пока не признаёт поражение коалиции на выборах

RT на русском20:18
Известия

Президент Черногории не признал поражение партии на парламентских выборах

Известия19:20
РБК

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

РБК20:37
ТАСС

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

ТАСС18:27

ПФР начал принимать заявления на новую выплату 10 тыс. рублей

В Пенсионном фонде России (ПФР) обратились к отдельным категориям российских граждан, у которых сейчас появляется право на новую единовременную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ruвчера в 09:25
9

Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ruвчера в 08:02
30

Хореограф-постановщик «Ледникового периода» рассказала о сложностях проекта

Одной из главных сложностей проекта «Ледниковый период» является борьба с самостоятельными идеями участников проекта, заявила многолетний постановщик телевизионного шоу Елена Масленникова, 30 августа в интервью RT.
ИА Красная Веснавчера в 14:21

От коронавируса COVID-19 оказались эффективными лекарства для кошек

«Основная протеаза кошачьей формы коронавируса и вирус, связанный с инфекционным перитонитом кошек, очень гомологичен по сравнению с протеазой SARS-CoV2, связанной с COVID-19», - говорит Джоан Лемье, профессор кафедры биохимии Университета Альберты, Исследователь сказал, что успех в лечении кошек этим лекарством может быть перенесен на помощь людям, инфицированным COVID-19.
Сайт интересных новостейвчера в 07:44
171

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
315

Завкафедрой токсикологии СЗГМУ Мечникова сомневается, что Навальный был отравлен

Сомнительным назвал версию об отравлении блогера Алексея Навального завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.
Вести.Ruвчера в 10:54
4

Музей-заповедник «Куликово поле» опубликовал программу праздника в честь покровителей лошадей

В последний день лета, 31 августа, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» приглашают отметить праздник покровителей лошадей, святых Флора и Лавра, на конный двор Куликова поля.
Московский Комсомолец Тула28 августа в 20:28