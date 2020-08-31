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Lenta.ru
Lenta.ru

Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции

Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение президента, которое транслировало в ночь на понедельник национальное телевидение.В источнике
Мило Джукановиччерногорский политик
Данные с участков ещё поступают. Окончательный результат не известен. С традиционными партнерами у нас сейчас 40 мандатов, но кто стал большинством в парламенте — пока неясно до конца. Давайте подождем результатов избиркома.
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