Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции
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Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение президента, которое транслировало в ночь на понедельник национальное телевидение.В источнике
Данные с участков ещё поступают. Окончательный результат не известен. С традиционными партнерами у нас сейчас 40 мандатов, но кто стал большинством в парламенте — пока неясно до конца. Давайте подождем результатов избиркома.
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Правящая партия незначительно опередила оппозиционную коалицию Черногории на выборах
Московский Комсомолец23:22