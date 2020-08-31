Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции
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Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение президента, которое транслировало в ночь на понедельник национальное телевидение.В источнике
Вместе с традиционными коалиционными партнерами мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат.
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