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Lenta.ru
Lenta.ru

Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции

Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение президента, которое транслировало в ночь на понедельник национальное телевидение.В источнике
Мило Джукановиччерногорский политик
Вместе с традиционными коалиционными партнерами мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат.
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Новый День

Президент Черногории отказался признать победу оппозиции на выборах

Новый День01:30
Российская газета

Президент Черногории не признал поражения на выборах

Российская газета01:36
РИА Новости

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

РИА Новости18:59
ТАСС

«Победа оппозиции состоялась». Президент Черногории не сумел преодолеть церковный раскол

ТАСС23:22
RT на русском

Президент Черногории пока не признаёт поражения коалиции на выборах

RT на русском20:18
Известия

Президент Черногории не признал поражение партии на парламентских выборах

Известия19:20
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:39

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 06:19
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Триллер Нолана «Довод» собрал за первую неделю проката более $50 млн

Прокат «Довода» за рубежом в 41 стране, включая большую часть Европы, Южную Корею и Канаду собрал $53 млн при том, что бюджет картины с участием Джона Дэвида Вашингтона, Роберта Паттинсона и Элизабет Дебики в главных ролях составил от $200 до $250 млн.
МИР 2417:40

Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей в августе

По сообщению Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров приблизится 1 сентября к Земле на расстоянии около 120 тысяч километров, он пролетит со скоростью примерно 8 км/с.
TV BRICS01:37
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Эрдоган назвал глав Франции и Греции «жадными и некомпетентными»

Анкара, 31 августа 2020, 08:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал лидеров Франции и Греции как «жадных и некомпетентных» в контексте обострения напряженности между Анкарой, Афинами и Парижем в Средиземном море, сообщает Le Figaro.
REGNUM01:04
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Какие законы вступают в силу с 1 сентября

С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым учащиеся в государственных и муниципальных начальных общеобразовательных школах должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком.
Екатеринбург в интернете00:25
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ruвчера в 08:02
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Шесть человек умерли от коронавируса в Алтайском крае за сутки

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае у 68 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 95 пациентов, зарегистрированы шесть летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com29 августа в 03:00
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