с чего всё началось

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG. Данный закон вызвал бурю возмущения как в Сербской православной церкви, так и среди граждан страны.

Экономика «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Армия и оружие В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая По сообщению РИА Новости со ссылкой на ВМС армии Ирана, в пятницу в северной части Индийского океана и в Оманском заливе начались совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.

Политика Познер охарактеризовал окружение Путина Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Здоровье Как восполнить дефицит витамина D: советы от эндокринолога У депрессии, остеопороза и болезней сердца есть кое-что общее — нехватка витамина D. Как с этим бороться, разбираемся с помощью эндокринолога Татьяны Бочаровой.

Экономика Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).

Политика МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.

Общество Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин Закон устанавливает норму площади камеры в СИЗО не менее 4 кв. м на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, если он находится в камере вместе с матерью, а также запрещает размещение беременных женщин и матерей с детьми в одной камере с другими женщинами.