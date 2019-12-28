Политика
REGNUMПрезидент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG. Данный закон вызвал бурю возмущения как в Сербской православной церкви, так и среди граждан страны.
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с чего всё началось
В итоге в поддержку законопроекта проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, и документ был принят большинством голосов, сообщает телеканал RTCG.Коммерсантъ26 декабря в 21:08
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Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Биатлон
Россия заняла последнее место в рождественской биатлонной гонке
Российский тандем Юрлова-Перхт / Елисеев занял последнее место, отстав от победителей более чем на полторы минуты.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Армия и оружие
В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая
По сообщению РИА Новости со ссылкой на ВМС армии Ирана, в пятницу в северной части Индийского океана и в Оманском заливе начались совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.
Футбол
«Локомотив» интересуется бывшим защитником «Ростова» Ингасоном
Московский «Локомотив» проявляет интерес к исландскому защитнику ПАОКа Сверриру Ингасону, утверждает sport24.gr.
Футбол
«Краснодар» официально объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»
На официальном сайте "Краснодара" появилось сообщение о трансфере форварда Ивана Игнатьева в казанский "Рубин".
Происшествия
Скелет умершего более полугода назад мужчины обнаружили в Москве
Тело мужчины в состоянии скелета обнаружили в Москве.
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Общество
Радикалы заблокировали экс-беркутовцев в киевском СИЗО, чтобы сорвать их обмен в Донбассе
Около 200 националистов собрались у стен Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся под арестом три экс-сотрудника спецназа МВД "Беркут", чтобы сорвать их обмен на лиц, удерживаемых в республиках Донбасса.
Здоровье
Как восполнить дефицит витамина D: советы от эндокринолога
У депрессии, остеопороза и болезней сердца есть кое-что общее — нехватка витамина D. Как с этим бороться, разбираемся с помощью эндокринолога Татьяны Бочаровой.
Общество
Россияне пожаловались на зараженные жуками новогодние елки
Жители Омска пожаловались, что купили елку с маленькими жуками.
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин
Бывший ведущий программы Top Gear Джеймс Мэй противопоставил японские автомобили Toyota и российские LADA и «ЗИЛы».
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной
Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная прервали пресс-конференции после выступления в произвольной программе на чемпионате России.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Общество
Физическая активность снижает риск развития семи видов рака
Умеренные физические нагрузки помогают снизить риск развития семи видов злокачественных новообразований.
Общество
NASA показало Рождественскую елку в космосе
NASA выложило снимок, сделанный на телескопе "Спитцер", под названием "Рождественская елка". Об этом сообщает сайт организации.
Политика
МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
Общество
Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной», «энергичной» и «теплой».
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Футбол
«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезона
В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в ФНЛ, в которых забил 13 мячей, и занимает второе место в списке бомбардиров.
Шоу-бизнес
Песков рассказал, что не видел жену больше месяца
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что больше месяца почти не пересекался со своей супругой Татьяной Навкой.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Шоу-бизнес
Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России.
Общество
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин
Закон устанавливает норму площади камеры в СИЗО не менее 4 кв. м на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, если он находится в камере вместе с матерью, а также запрещает размещение беременных женщин и матерей с детьми в одной камере с другими женщинами.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.