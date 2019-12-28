Политика

REGNUMREGNUMПрезидент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG. Данный закон вызвал бурю возмущения как в Сербской православной церкви, так и среди граждан страны.
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с чего всё началось
В итоге в поддержку законопроекта проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, и документ был принят большинством голосов, сообщает телеканал RTCG
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