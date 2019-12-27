Политика

REGNUMREGNUMПрезидент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG. Данный закон вызвал бурю возмущения как в Сербской православной церкви, так и среди граждан страны.
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Президент Черногории Мило Джуканович подписал Закон о свободе вероисповедания

Эхо Москвы11:32

Президент Черногории подписал закон о церквях

Взгляд.ру10:13

Президент Черногории одобрил закон о вероисповедании

Газета.Ru09:35

Президент Черногории подписал вызвавший массовые протесты закон о религии

РБК09:30

Президент Черногории подписал спорный закон о церквях, сообщили СМИ

РИА Новости08:45

Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания, вызвавший массовые протесты

ТАСС09:23

Черногорский выбор

Credo.pressвчера в 13:03
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Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от участия в чемпионате России по фигурному катанию.
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Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
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Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
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Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в своем заведении принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.
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Происшествия

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25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста.
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Многим людям не нравятся голодовки, однако к ним можно привыкнуть.
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В России отреагировали на претензии Польши из-за слов Путина

Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на претензии Польши из-за высказывания президента России Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
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Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
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Происшествия

В Казахстане потерпел крушение самолет

В Казахстане при взлете потерпел крушение самолет, принадлежащий Bek Air (авиакомпания).
Радио Комсомольская правда 26 декабря в 23:20
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Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
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Германия впервые с 2014 года выиграла матч в элите МЧМ

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В Крыму назвали наглостью разведывательный полёт беспилотника США

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что разведывательный полёт беспилотного летательного аппарата США возле границ полуострова является наглостью.
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
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Армия и оружие

Жители Счастья потребовали вывести из города украинскую бронетехнику

Жители украинского города Счастье в Луганской области потребовали от командования Украины отвести свою бронетехнику за пределы города.
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Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцах актрисы «на шесте»

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Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза принял участие в открытии движения по Шулявскому путепроводу в центре украинской столицы.
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Зеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками.
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Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
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Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

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В воскресенье в Ленобласти похолодает до -18

В воскресенье, 29 декабря, в Ленобласти ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается, говорится в сообщении ГУ МЧС региона.
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Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов

Максимальную скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем десяти махов (скоростей звука).
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