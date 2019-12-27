Политика
REGNUMПрезидент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG. Данный закон вызвал бурю возмущения как в Сербской православной церкви, так и среди граждан страны.
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Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Происшествия
В Париже протестующие напали на корреспондента RT
Фигурное катание
Евгения Медведева снялась с чемпионата РФ по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от участия в чемпионате России по фигурному катанию.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Происшествия
Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в своем заведении принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.
Экономика
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд NHL
Происшествия
Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца
25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста.
Наука
Американский ученый рассказал о пользе эпизодических голодовок
Многим людям не нравятся голодовки, однако к ним можно привыкнуть.
Политика
В России отреагировали на претензии Польши из-за слов Путина
Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на претензии Польши из-за высказывания президента России Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение самолет
В Казахстане при взлете потерпел крушение самолет, принадлежащий Bek Air (авиакомпания).
Политика
Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
Хоккей
Германия впервые с 2014 года выиграла матч в элите МЧМ
Политика
В Крыму назвали наглостью разведывательный полёт беспилотника США
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что разведывательный полёт беспилотного летательного аппарата США возле границ полуострова является наглостью.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет
Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
Армия и оружие
Жители Счастья потребовали вывести из города украинскую бронетехнику
Жители украинского города Счастье в Луганской области потребовали от командования Украины отвести свою бронетехнику за пределы города.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцах актрисы «на шесте»
Семья Анастасии Заворотнюк была шокирована слухами, что у актрисы якобы нет рака и она танцует «на шесте».
Общество
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по киевскому мосту
Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза принял участие в открытии движения по Шулявскому путепроводу в центре украинской столицы.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками.
Общество
В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Общество
В воскресенье в Ленобласти похолодает до -18
В воскресенье, 29 декабря, в Ленобласти ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается, говорится в сообщении ГУ МЧС региона.
Армия и оружие
Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов
Максимальную скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем десяти махов (скоростей звука).