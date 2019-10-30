Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Чили отменил саммит АТЭС

Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру. "Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP", — сказал глава государства.
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Что произошло за день: среда, 30 октября

Интерфакс13:30

Саммит АТЭС пострадал от беспорядков

Коммерсантъ12:57

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Известия11:53

Президент Чили объявил об отмене ноябрьского саммита АТЭС

РБК11:05

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

RT на русском10:24

Малайзия примет саммит АТЭС в 2020 году

РИА Новости11:56

ООН ищет новое место проведения конференции по климату после отказа Чили

ТАСС12:50
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Политика

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«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил перспективы нормализации отношений между РФ и Евросоюзом.
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ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты московского ЦСКА на своем поле обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России.
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Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
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СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве

Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
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СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
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Политика

Израиль решил выдать США гражданина России Алексея Буркова

Министр юстиции страны подписал соответствующий ордер, - передает агентство ТАСС. сообщалось, что американские власти подозревают Буркова во взломе платежной системы и краже нескольких миллионов долларов.
Эхо Москвы 14:00
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Юношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020

Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020.
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Армия и оружие

К сирийской армии могут присоединиться отряды курдов

После турецкой операции на севере Сирии правительство в Дамаске задумалось о включении в состав армии курдских отрядов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).
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Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

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Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
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Политика

Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США

Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.
RT на русском 12:16
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07:22
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Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ

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Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

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Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

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Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
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Миллиардер Джабраилов рассказал о головокружительном романе с Собчак

Российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Общество

Рост уровня Мирового океана угрожает 300 миллионам человек

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Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

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Понять актуальность творческого наследия Гоголя в современной культуре помогут выступления независимых исследователей, представляющих как традиционную научную, так и междисциплинарную точку зрения.
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Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов

В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.
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Жена футболиста стала первой женщиной - президентом клуба в истории Украины

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Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
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Чилийский экономист
Чилийский экономист, инвестор и политический деятель. Президент Республики Чили с 11 марта 2010 года по 11 марта 2014 года. Президент Чили с 11 марта 2018 года.
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