Политика
РИА НовостиПрезидент Чили отменил саммит АТЭС
Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру. "Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP", — сказал глава государства.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Политика
В Конгрессе США одобрили санкции против Турции
Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
Политика
Путин обсудил с Орбаном перспективы нормализации отношений России и ЕС
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил перспективы нормализации отношений между РФ и Евросоюзом.
Футбол
ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты московского ЦСКА на своем поле обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России.
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Происшествия
СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Политика
Израиль решил выдать США гражданина России Алексея Буркова
Министр юстиции страны подписал соответствующий ордер, - передает агентство ТАСС. сообщалось, что американские власти подозревают Буркова во взломе платежной системы и краже нескольких миллионов долларов.
Футбол
Юношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020
Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020.
Армия и оружие
К сирийской армии могут присоединиться отряды курдов
После турецкой операции на севере Сирии правительство в Дамаске задумалось о включении в состав армии курдских отрядов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Игры
Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире
PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
Политика
Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США
Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Шоу-бизнес
Миллиардер Джабраилов рассказал о головокружительном романе с Собчак
Российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Наука
27 октября продолжится научно-практическая конференция «Гоголь Сегодня»
Понять актуальность творческого наследия Гоголя в современной культуре помогут выступления независимых исследователей, представляющих как традиционную научную, так и междисциплинарную точку зрения.
Политика
Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов
В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.
Футбол
Жена футболиста стала первой женщиной - президентом клуба в истории Украины
Морозюк стала президентом любительского футбольного клуба, который базируется в родном для нее городе Львове.
Теннис
Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.