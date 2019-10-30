Политика
РИА НовостиПрезидент Чили отменил саммит АТЭС
Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру. "Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP", — сказал глава государства.
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Наше правительство с глубокой болью, потому что это боль для Чили, решило не проводить саммит АТЭС, намеченный на ноябрь, а также саммит по климату, намеченный на декабрь. Мы очень сожалеем о проблемах и неудобствах, которые принесет это решение как для АТЭС, так и для экологического сообщества.
— Себастьян Пиньера, чилийский экономистКрасная весна 11:57
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