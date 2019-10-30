Наше правительство с глубокой болью, потому что это боль для Чили, решило не проводить саммит АТЭС, намеченный на ноябрь, а также саммит по климату, намеченный на декабрь. Мы очень сожалеем о проблемах и неудобствах, которые принесет это решение как для АТЭС, так и для экологического сообщества.

Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру. "Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP", — сказал глава государства.

Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

Экономика Депутаты Петербурга приняли в первом чтении проект бюджета на 3 года Законодательное собрание Петербурга приняло за основу проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает в среду пресс-служба городского парламента.

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Армия и оружие В Минобороны отметили популярность и мощь движения «Юнармия» Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов отметил важность работы по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания граждан и развитию движения «Юнармия», ряды которого систематически пополняются новыми участниками, и их число на сегодняшний день составляет почти 600 тысяч человек.

Гаджеты Apple презентовала наушники AirPods Pro AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.

Политика Кудрин рассказал о мерах повышения доверия населения к власти Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин уверен, что правительство должно подумать о дополнительных мерах по повышению доверия населения к власти, сообщает РИА "Новости".

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Шоу-бизнес Джабраилов заговорил о романе с Собчак Умар Джабраилов поделился снимком на своей странице в Instagram. @umar.dzhabrailov На архивном кадре он запечатлен вместе с Ксенией Собчак, тогда ему было слегка за сорок, ей не исполнилось и двадцати, но разница в возрасте не мешала их «головокружительному роману».

Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли пять человек «Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.