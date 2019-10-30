Политика

ТАССТАССПрезидент Чили отменил саммит АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Известия11:53

Саммит АТЭС пострадал от беспорядков

Коммерсантъ12:57

Президент Чили объявил об отмене ноябрьского саммита АТЭС

РБК11:05

Что произошло за день: среда, 30 октября

Интерфакс13:30

ООН ищет новое место проведения конференции по климату после отказа Чили

ТАСС12:50

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

RT на русском10:24

Малайзия примет саммит АТЭС в 2020 году

РИА Новости11:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

МР7.ру 09:00
Политика

Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины

Ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков уточнял, что Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.
Росбалт 15:29
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Кино

Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел

Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:10
Футбол

Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».
Телеканал UTV 14:13
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей вчера в 15:01
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Происшествия

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru 16:50
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Общество

Twitter решил запретить политическую рекламу

Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе.
REGNUM 16:43
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях

Пятый канал 02:54
Здоровье

Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС

В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.
Вести Подмосковья вчера в 02:17
Политика

Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина

Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов заявил о сокращении финансирования из регионального бюджета из-за того, что бывший биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете недостаточно высокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре 2019 года.
Lenta.ru 16:51
Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат 16:16
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Гаджеты

Стали известны характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

МонаВиста 11:18
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Газовые консультации Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу состоялся в понедельник в Брюсселе.
ТАСС 15:33
Политика

Эксперт оценил согласие Дании на прокладку «Северного потока — 2»

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал RT выдачу Датским энергетическим агентством разрешения на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.
RT на русском 10:55
Происшествия

Московский ученик открыл стрельбу в школе

Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять, сообщает Telergam-канал «112».
Lenta.ru 05:20
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Хоккей

«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова

Газета.Ru вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.
StarHit.ru 06:40
Спорт

Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России

"Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.
Московский Комсомолец 16:39
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Себастьян Пиньера
Чилийский экономист
Чилийский экономист, инвестор и политический деятель. Президент Республики Чили с 11 марта 2010 года по 11 марта 2014 года. Президент Чили с 11 марта 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное