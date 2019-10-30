Политика

ТАССТАССПрезидент Чили отменил саммит АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.
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32-летний футболист Дмитрий Тарасов «вспыхнул» после того, как его бывшая жена Оксана Пономаренко вновь выставила его негодяем и подлецом.
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Чилийский экономист, инвестор и политический деятель. Президент Республики Чили с 11 марта 2010 года по 11 марта 2014 года. Президент Чили с 11 марта 2018 года.
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